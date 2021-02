"Así lo desea Kari": el sentido mensaje de quienes trabajan con la cocinera de "Flor de Equipo"

martes, 9 de febrero de 2021 00:05

Karina Gao continúa estable en terapia intensiva y bajo coma inducido, debido a una compleja neumonía bilateral por coronavirus que la afecta hace varios días. La carismática influencer y cocinera de "Flor de equipo" cursa un embarazo y es uno caso poco habitual de complicaciones por COVID.

Mientras le da pelea y también, su esposo y sus hijos que transitan el virus en aislamiento domiciliario, los colaboradores de sus dos emprendimientos gastronómicos dejaron un sentido mensaje en redes sociales.

"Gracias a toda la comunidad por el apoyo y amor que estamos recibiendo!⁣ Siguiendo la filosofía de Kari: ir siempre para adelante, la hermosa familia/equipo que ella construyo, y que colaboran por y para ella aportando su granito para poner en marcha sus increíbles emprendimientos, vamos a seguir adelante dando todo de cada uno hasta que se recupere! Sabemos que así lo desea Kari!⁣", destacaron en el perfil de Domka (que une parte del nombre de Karina y de su esposo).

"Con Domka y Quiero Mi Pernil vamos a seguir tomando pedidos, respondiendo sus mensajes, despejando dudas y llegando a sus casas con la comida casera que diseño Kari con mucho amor para todos.⁣ Estamos inmensamente agradecidos por todos los mensajes que recibimos y estamos muy seguros que toda esa buena energía le esta llegando a Kari y a toda su familia también!⁣

GRACIAS y ya cada vez falta menos! #FuerzaKari", señalaron.

Rápidamente, los emprendedores e influencers que quieren mucho a Karina se hicieron eco del pedido e instaron a apoyar a los emprendimientos, más aún ahora que la familia afronta la especial situación de salud. Por supuesto, siguen las cadenas de oración y de buena energía hacia la joven mamá.

Una luchadora

Karina Gao forma parte del magazine matutino de Telefe que encabeza Flor Peña. Este viernes, el programa terminó entre lágrimas al conocerse que el cuadro de la cocinera había empeorado y la propia chef se despidió en las redes antes de que la indujeran a un coma.

Karina tiene 36 años y está cursando su sexto mes de embarazo. Además, está casada con Dominique quien también demostró síntomas del coronavirus y juntos tienen otros dos nenes, mellizos, de seis años.

Este domingo por la tarde, difundieron a través del Instagram de Gao un nuevo parte médico: "¡Hola a todos! El parte médico informó que Kari continúa estable. Si sigue así, es probable que pronto intenten bajar la medicación para ver cómo responde".

Además, desde las historias, también hablaron sobre el estado del resto de su familia. "Dom y los chicos están siendo controlados y sin fiebre. Muchas gracias por la energía y las oraciones. Paciencia", sentenciaron.

Su despedida

“Este mensaje va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, fue el último mensaje escrito por la propia Gao en su cuenta de Instagram.

“Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí por favor”, agregó.

“Ella está embarazada y se le complicó muchísimo su cuadro de Covid. Acaba de entrar en un coma inducido. Ella estuvo compartiendo con alegría, como es ella, todo en sus redes. Me da mucha tristeza porque es alguien a quien queremos y no entendemos cómo funciona este virus. También porque tiene un bebito al que hay que cuidar”, dijo Flor Peña con lágrimas en los ojos este viernes en su programa.