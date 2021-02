Una "ausente" panelista de "Cortá por Lozano" rompió el silencio

lunes, 8 de febrero de 2021 17:54

Desde hace varias semanas y pese a estar confirmada para este 2021, Paola Juárez no está en "Cortá por Lozano". Las preguntas de sus seguidores se leían en sus posteos en Instagram en el que también se llamó a silencio, desde fines de enero.

Luego que se conociera que su gran amiga Tamara Pettinato tiene coronavirus, se sospechó que ella podía estar aislada ya que aunque Vero Lozano afirmó en Instagram que Paola regresaba al panel que acompañaría a Zaira Nara, no estuvo. Esta semana, en la que la conducción la realiza Paula Chaves, tampoco hay novedades.

Sin embargo, la periodista le dejó un mensaje a sus seguidores en la red social: "Vacaciones y desconectada. Gracias por todos los mensajes de cariño y por preguntar que pasaba conmigo. Es muy lindo sentir que te extrañan. GRACIAS. Pronto nos vemos por la tele por @telefe y en @cortaxlozanofan #descanso #vacaciones #desconectar #tv #telefe #cortaporlozano".

Apuro

Un verdadero papelón vivió el equipo de Cortá por Lozano (Telefe) en vivo cuando quedó expuesto un falso vivo con Costi entrevistando a Sol Pérez.

La situación, que generó mucha risa en el estudio y que ameritó salir con la intervención de todo el equipo del panel, se dio cuando estaban en el segmento dedicado a promocionar Masterchef Celebrity. El bloque fue presentado por Paula Cháves, que por esta semana reemplazará a Verónica Lozano en la conducción del envío, quien anunció lo que tenía preparado Costi en el móvil.

"Costi por favor todo tuyo", dijo Paula Chaves para dar lugar a la palabra de la movilera que con todo su amor contó que estaba en donde se graba el programa de cocina y que iba a entrevistar a una de sus figuras. "Conseguí la primera entrevista para Cortá por Lozano, Sol Pérez, en el piso están aplaudiendo y lo se...", prosiguió.

Bella como siempre, Pérez accedió a la nota para hablar de su participación en el reality y cómo le está yendo tanto con la cocina como con sus compañeros.

"¡Cómo está el clima en Masterchef, porque me metí al estudio pero no pude hablar con nadie y nada!", destacó Costi dando pie a la entrevistada quien destacó: "me encanta comer y es verdad que no comía así como se requiere en el programa".

Luego detalló que su "especialidad son los huevos", "romperlos", y la conversación decantó en la primera edición de Masterchef Celebrity, más puntualmente a la ganadora: Claudia Villafañe.

El problema se desencadenó cuando hicieron referencia a ella con el apellido Maradona, algo que está prohibido judicialmente y que podría traer problemas legales. "Cierto que no se puede nombrar", dijeron e inmediatamente intervino el productor que estaba con ellas para orientar la entrevista y corregir los errores que pudieran darse.

"No te preocupes que esto es un falso vivo", señaló Costi a Sol Pérez y aclaró que se puede cortar y volver a empezar para después enviar el material como si estuvieran en vivo.

La situación sorprendió a todos los que estaban en el estudio y Paula Cháves intervino rápidamente para resolver la situación. A ella se sumó Diego Ramos quien orientó la conversación al gusto de Sol Pérez por "romper los huevos".