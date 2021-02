Papelón en Cortá por Lozano: pasaron un falso vivo con Sol Pérez y lo tuvieron que cortar

lunes, 8 de febrero de 2021 15:21

Un verdadero papelón vivió el equipo de Cortá por Lozano (Telefe) en vivo cuando quedó expuesto un falso vivo con Costi entrevistando a Sol Pérez.

La situación, que generó mucha risa en el estudio y que ameritó salir con la intervención de todo el equipo del panel, se dio cuando estaban en el segmento dedicado a promocionar Masterchef Celebrity. El bloque fue presentado por Paula Cháves, que por esta semana reemplazará a Verónica Lozano en la conducción del envío, quien anunció lo que tenía preparado Costi en el móvil.

"Costi por favor todo tuyo", dijo Paula Chaves para dar lugar a la palabra de la movilera que con todo su amor contó que estaba en donde se graba el programa de cocina y que iba a entrevistar a una de sus figuras. "Conseguí la primera entrevista para Cortá por Lozano, Sol Pérez, en el piso están aplaudiendo y lo se...", prosiguió.

Bella como siempre, Pérez accedió a la nota para hablar de su participación en el reality y cómo le está yendo tanto con la cocina como con sus compañeros.

"¡Cómo está el clima en Masterchef, porque me metí al estudio pero no pude hablar con nadie y nada!", destacó Costi dando pie a la entrevistada quien destacó: "me encanta comer y es verdad que no comía así como se requiere en el programa".

Luego detalló que su "especialidad son los huevos", "romperlos", y la conversación decantó en la primera edición de Masterchef Celebrity, más puntualmente a la ganadora: Claudia Villafañe.

El problema se desencadenó cuando hicieron referencia a ella con el apellido Maradona, algo que está prohibido judicialmente y que podría traer problemas legales. "Cierto que no se puede nombrar", dijeron e inmediatamente intervino el productor que estaba con ellas para orientar la entrevista y corregir los errores que pudieran darse.

"No te preocupes que esto es un falso vivo", señaló Costi a Sol Pérez y aclaró que se puede cortar y volver a empezar para después enviar el material como si estuvieran en vivo.

La situación sorprendió a todos los que estaban en el estudio y Paula Cháves intervino rápidamente para resolver la situación. A ella se sumó Diego Ramos quien orientó la conversación al gusto de Sol Pérez por "romper los huevos".