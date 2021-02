Cinthia Fernández será candidata a Diputada: "no me siento preparada pero..."

lunes, 8 de febrero de 2021 13:45

"Las críticas me las banco". Con esas palabras, Cinthia Fernández anunció que se lanza a la política y que no le importa el qué dirán. La vedette confirmó su nuevo rumbo mediático en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece) donde indicó que se quiere "abocar a las cuestiones de familia"

La morocha aseguró que "la política es integradora" y que por eso recibió la propuesta del Partido Unite que la convocó para ser candidata a Diputada para las elecciones que se desarrollarán este año. Ante este escenario destacó que le "encantaría estudiar ciencias políticas" para estar más preparada para la función pública.

"Estudié marketing para no defraudar a mis padres, porque estaba eso de salir del secundario y estudiar. Luego terminé trabajando en el teatro porque me gustaba", explicó subrayando que salió con 9 de promedio en la universidad.

"A mi lo que me frena no es la crítica sino sentir una falta de respeto interna de no estar preparada en materia política. Después digo si un montón lo hicieron y después se fueron formando, por qué no hacerlo yo", agregó subrayando: "las críticas me las banco".

La "angelita" se definió como "sincera" y señaló que le gustaría abordar los temas de familia si llegara a ser legisladora. Para ello recibirá el asesoramiento del abogado Cesar Carozza quien ya está formando el equipo que la acompañará.

"El partido que me convoca estuvo haciendo sondeos y vieron que siempre mis opiniones fueron fuertes y desde el sentido común en el tema inseguridad", expresó luego detallando los hechos que vivió de delincuencia de manera muy cercana.

"Hoy no me siento preparada pero", finalizó dispuesta a prepararse.