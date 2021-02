Mica Viciconte, conectadísima con la maternidad: "lo amo"

domingo, 7 de febrero de 2021 14:01

Mica Viciconte reveló su deseo de ser mamá junto a Fabián Cubero y este fin de semana se la vio más que nunca conectada con los bebés.

La panelista pasa este fin de semana con amigas, entre ellas Delfina Gerez Bosco, y una de ellas, llevó a sus bebés mellizos. Mica se mostró con ellos dándoles la mamadera y haciéndolos dormir. Incluso la beba ¡la vomitó! y retrataron el momento. "Acá andan practicando??", posteó en historias una de sus amigas que la filmó con uno de los bebitos.

Ella misma cerró sus Stories con un breve video en el que se la ve con un pequeñito al que logró dormir. "Lo amo" colocó la bella exCombate. ¿Teléfono para Cubero?

"Después del verano ya estoy"

Mica Viciconte y Fabián Cubero disfrutan de su nueva casa y según la bella panelista, lo que sigue es concretar su proyecto de familia. De hecho, ella ya puso plazos pero falta que él "se convenza" del todo.

En "Cortá por Lozano", Mica contó con Fabián tienen la mejor convivencia y que la pandemia los unió más. "Es súper relajado; quizás demasiado. Yo soy muy exigente. Si algo me parece poco digo: "más, quiero más" y "trabajo, trabajo" para eso". Ante la pregunta de Vero Lozano sobre el origen de su autoexigencia, señaló que "cuando era chica, decía que quería mi techo; mi casa. Si algún día tenía un hijo, poder decir: tengo un techo para mi hijo. Me exigí sola y después me fue bien. Y por eso creo que quiero más y más. Uno va atrás de la zanahoria".

Entonces, con la casa hecha realidad, Vero interrogó sobre lo que se viene: "creo que se viene la familia. Estamos en un lugar más grande y más cómodo. Pero hay que convencerlo al otro 100%. Él tiene ganas pero siempre lo patea. Me dice: "¿ya?" y yo le digo que : "sí, después del verano ya estoy". Fabián me dice: "pero eso es muy pronto". E insisto que yo ya estoy".

Para la bella panelista "el tema está hablado. Justo ahora estamos en la mudanza de un departamento a la casa; nos faltan cosas: Pero el tema está hablado. Tres años de relación, ¡me está haciendo perder el tiempo!". Agregó que "hemos pasado muchas cosas que nos unieron y estamos bien para hacer padres. Él está mejor preparado".