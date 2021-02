Flavia Palmiero y su juego de seducción para Masterchef Celebrity: "mi nueva obsesión"

domingo, 7 de febrero de 2021 12:57

Flavia Palmiero deslumbra este verano con su colección de trajes de baño que modela con su cuerpazo. Pero además de promocionar los distintos modelos, ahora se prepara con todo para Masterchef Celebrity 2, en el que asegura tiene un plus para el jurado.

"Hola! Se acerca #sanvalentin y acá tenemos el #NEW #POSITANO #RED Cómodo. Power. Para seguir disfrutando el verano donde lo puedas vivir!! No te lo pierdas!! Y de paso le ponemos #fire !!! Este traje de baño es como el peperoncino en los platos de comida!!! Jajaja @masterchefargentina mi nueva obsesión!!" , compartió este domingo en Instagram, luciendo un modelo que le sienta espectacular.

Además, en sus historias, Flavia habló sobre cómo vive la previa al gran debut en el exitoso reality de cocina. "Miren mi traje de baño preferido de hoy. Ahora voy a practicar para cocinar para Masterchef. Dios mío... no saben los platos que me están saliendo. Estamos aprendiendo. Ojalá... le vamos a poner todo y toda la garra para cocinar muy pero muy rico. Y aprender, obvio. ¡Allá vamos!", dijo mientras saboreaba un mate.

¡Qué sorpresas traerá!

Estamos todos

MasterChef Celebrity Argentina fue el programa éxito de Telefé durante el 2020 y la producción no podía dejar pasar la oportunidad de continuar dominando el rating. Por ello, apenas terminó la emisión, comenzaron a trabajar en la segunda edición del programa.

En el mes de enero comenzaron a grabar las promociones (fue allí donde se habría contagiado de coronavirus Carmen Barbieri, al estar en contacto con Sol Pérez) y también las primeras galas. Este lunes confirmaron a la última integrante: Georgina Barbarossa.

Geo se suma a: Andrea Rincón, Dani La Chepi, María O´Donnell, Hernán "El Loco" Montenegro, Fernando Carlos, Gastón Dalmau, Sol Pérez, Carmen Barbieri, Alex Caniggia, Daniel Aráoz, Flavia Palmiero, Juanse, Cae, Candela Vetrano y Mariano Dalla Libera.

Alex Caniggia, quien se sumó a la convocatoria, los últimos días, y admitió no ser muy bueno en la cocina.

"Lo que más me motivó de MC, de MasterChef es a ver si aprendo algo de cocina así me cocino algo en casa, y después que es un programa que da rating", aseguró el actor, notablemente eufónico por su participación en el programa.

En su perfil de Instagram, Alex subió su propia publicación y junto a una foto en la que se lo ve con lentes oscuros y una campera roja, señaló que Masterchef "necesita de su glamour".

"Yo soy muy competidor, gano todo siempre, no tengo rival, pero en la cocina cagué; con la cocina, la verdad, es que no me llevo bien", agregó el mediático. "Solo me llevo bien haciendo fajitas de la raza mexicana, güey", culminó su mensaje.