"¡Todos me critican!", estalló Agustina de Bake Off

viernes, 5 de febrero de 2021 00:00

Más que cansada, hastiada de las críticas. Así se mostró este jueves Agustina Guz, la ex participante de Bake Off Argentina. La pastelera se expresó en las últimas horas en su historia de Instagram, cansada de que muchos de sus seguidores apunten contra ella y su físico.

En un video que compartió, le habla directamente a sus fans y les pide que tengan más tolerancia y que la acepten tal cual es. "Me dicen 'Agus tenés ojeras' y sí tengo un montón de ojeras. No vivo maquillada, no se si ustedes en su casa se maquillan para cocinar, pero yo no. Nací con ojeras, mi mamá tiene ojos negros, miren yo, tengo un ojo de panda tremendo. ¡Todos me critican!", expresó tratando de mitigar el enojo pero sin poder ocultarlo.

Luego destacó que tiene "unas cejas espantosas" y preguntó "'¿quién en su sano juicio se las puede depilar así?". "Me crecen ahí, son herencias. Lo que se hereda no se roba, son re criticones, ¡dejenme ser así!", subrayó.

Finalmente apeló a evitar las críticas sobre el físico porque se convierten en un daño a la persona innecesario. "No es bueno que le digan a la gente cosas, ni gordo, ni flaco, ni lindo ni feo", finalizó destacando que siempre lee los mensajes e igual quiere a sus seguidores.

Agustina, es oriunda de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, y tiene más de 390 mil seguidores en la cuenta que le quedó tras la finalización del certamen de pastelería que fue éxito en el 2020: Bake Off Argentina. Si bien no quedó como finalista, fue una de las que llegó a conquistar la mayor cantidad de seguidores del público.

Lidera un ejercito de fanáticos en redes sociales a los que en su momento llamó "remiseritos" porque "saca a pasear" a todo el que se la cruza. Precisamente eso hizo este jueves para dejar en claro que sigue siendo la misma que conquistó a su público en el primer semestre del año pasado.