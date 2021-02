Flor Peña, conmovida por Karina Gao: "que tu bebu salga junto a vos"

viernes, 5 de febrero de 2021 18:09

En las últimas horas, los integrantes de Flor de Equipo, el programa que conduce Florencia Peña por Telefe, se vieron conmocionados ante la gravedad de la salud de una de sus compañeras. Se trata de la cocinera Karina Gao quien embarazada de su tercer hijo, debió ser inducida al coma por coronavirus.

“Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa que me acompañó durante cinco años. Les voy a pedir un último favor, recen por mi. Me van a inducir al coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo voy a despertar. Por favor recen”, expresó en Instagram junto a una foto desde su cama en terapia intensiva.

En este aspecto, Peña se mostró notablemente conmovida por la salud de su amiga y en la tarde de este viernes le envió un sentido mensaje a través de redes sociales. "Querida y amorosa compañera, sólo dejarte este aguante y toda la fuerza y el amor para que salgas adelante", comenzó escribiendo Flor junto a una foto de ambas en el programa.

"Que tu bebu, como le decís, salga junto a vos. Acá estamos, mandándote toda nuestra linda energía. Esa que vos nos das cada día. Tu alegría contagiosa es tan hermosa... No aflojes", agregó la conductora.