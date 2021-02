Internaron por coronavirus al actor, Raúl Rizzo

jueves, 4 de febrero de 2021 13:30

La pandemia continúa avanzando en la Argentina y hay muchos famosos que tienen el virus y están en clínicas u hospitales, como es el caso de Raúl Rizzo. El actor se contagió de COVID-19 y se encuentra internado en terapia intensiva en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), ubicado en la calle Moreno al 2900, en el barrio de Balvanera.

Todavía se desconocen detalles de su cuadro de salud, pero en su entorno más íntimo hay una gran preocupación por el estado del artista, ya que al tener 72 años es considerado un paciente de riesgo. Según informó Crónica, el hijo de Rizzo habría sido el el primero en contraer el virus que, más tarde afectó a su progenitor.

El septiembre del año pasado, el actor había sido criticado por un video que se viralizó en las redes, en el que aparecía con un disfraz, bailando en la calle con otro grupo de personas en una supuesta “fiesta del covid”. Dicha grabación había sido en mayo cuando todavía regía la cuarentena en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En Los ángeles de la mañana, la periodista Andrea Taboada habló con el actor, quien se defendió y dio su versión de los hechos: “Lo que yo te digo es lo siguiente: ponían el himno nacional los vecinos y, después, ponían un poco de música. Y cada uno (bailaba) desde la puerta de su casa. No rompían ninguna cuarentena. Era como estar asomado a un balcón. En este caso no hay balcones... Sí, algunos enfrente tienen balcón. Y desde la vereda. Nada más. Eso es todo”.

Además, Rizzo insistió en que, en este caso, “no se rompió ninguna cuarentena y no hubo ningún infectado”. Y se preguntó por qué salían a la luz esas imágenes a tres meses de haberse realizado esa celebración. “Hace rato ya que no se hace más nada de eso. No entiendo qué es lo que buscan... ¿Qué están buscando? Porque no pasó nada, absolutamente nada. La policía alguna vez pasó y, al ver de qué se trataba y en qué condiciones se hacía, lo autorizó. No entiendo”, señaló el actor.

Fuente: Infobae