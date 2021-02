Violento robo a un periodista de Nosotros a la mañana

miércoles, 3 de febrero de 2021 10:50

Sale a las 5.30 de la mañana todos los días para ir a trabajar. Para llegar al canal debe tomar un colectivo, luego el tren y nuevamente otro colectivo. En ese circuito quedó en manos de la delincuencia y fue víctima de un violento robo. El periodista y panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece), Gastón Marote, sufrió un robo este miércoles en la mañana cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

Sucedió este miércoles en la mañana dentro del colectivo, donde un malviviente le pegó un codazo de manera muy violenta y le manoteó el celular. En ese momento, él trató de incorporarse y perseguirlo para recuperarlo pero se subió a una moto y no pudo alcanzarlo.

"Estoy muy caliente pero bien. Fue un robo con suerte por un montón de factores. Venía el colectivo 50 y no venía con el celular jugando o dispersando sino preparando el trabajo. Venía hablando con Alita, la productora. Siempre lo pongo al costado para ponerlo contra la ventana. Siento un codazo y al no esperarlo me aflojé, me distraje y me arrebataron el celular", comentó Marote.

Luego contó que en milésimo de segundos bajó del colectivo, corrió para el lado de autopista, dobló y subió en la parte de atrás de una moto que lo estaba esperando. Producto de esto huyó y ya no pudo ser alcanzado.

"En la comisaría me prestaron un celular y una computadora. Bloquié el teléfono pero algunos correos son tan seguros que te encontrás que no podes entrar para usar el geolocalizador con el google maps. En la comisaría no me conocían y así y todo me brindaron una computadora y un celular para comunicarme", explicó Marote.