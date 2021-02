Marina Calabró y el nuevo programa de Rial: "es uno de los pocos con los que me tiro a la pileta"

miércoles, 3 de febrero de 2021 00:00

En los últimos días se comenzó a hablar de una posible salida de Jorge Rial de Intrusos. Es que el periodista está trabajando en un nuevo proyecto con otro tipo de propuesta y alejada del mundo del espectáculo.

Según las primeras informaciones que circulan, el ciclo podría llamarse TV Nostra. Sería un programa de archivo que iría también por América, y al parecer, una de las primeras tentadas para participar es Marina Calabró.

“Estoy re entusiasmada. Por un lado me tienta la posibilidad de hacer un programa de actualidad. Nunca hice uno con informes y archivos, y eso está buenísimo porque es sumar, hacer algo que nunca hice”, contó la panelista a Ciudad.

Ambos trabajaron juntos en Intrusos por lo que se conocen en el ámbito laboral. “Me tienta la posibilidad de volver a trabajar con Jorge porque hice cuatro años de Intrusos y lo pasé genial con él, tenemos una relación de confianza, respeto y es uno de los pocos conductores con los que me tiro a la pileta a laburar sin pensarlo. Sé cómo es, cómo trabaja y lo admiro. No podría ser panelista de alguien a quien no respete ni admire. También me encanta poder trabajar en el prime time de un canal”, agregó.

Si bien confirmó que fue el propio Rial quien le adelantó los detalles en una reunión privada, Marina no ha firmado el contrato todavía. “Me recontra entusiasma, aunque todavía no sé cómo quedaría conformado el equipo. De todas formas, todavía no me llamaron desde el canal para definir las condiciones del contrato. Tuve una reunión cara a cara con Jorge en su oficina, con distancia social y barbijos, a fines de la semana pasada”, sentenció la Calabró.