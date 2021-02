Dalma Maradona: "van a caer uno por uno y vos también MM"

miércoles, 3 de febrero de 2021 00:00

El 22 de enero último, un peritaje caligráfico determinó que la firma de Maradona utilizada para solicitar su historia clínica a un sanatorio privado en septiembre de 2020 fue falsificada, por lo que la situación de Luque quedó comprometida.

Además, durante el fin de semana se difundieron fuertes audios del neurocirujano del mismo día que falleció el futbolista. "Van a caer uno por uno y aunque sea muy difícil vos también vas a caer MM!", aseguró Dalma este lunes en su cuenta del pajarito.

Por su parte, su hermana Gianinna también usó sus redes para hablar sobre el tema. "Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información".

Por otra parte, la hija del diez aseguró que seguirá peleando por justicia. "Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser la loca, hija puta, mala mina/hija/mamá. Nunca me calle con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna fuente. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos. Les juro que voy a ir uno por uno".

Finalmente, este lunes, decidió responderle a todos los retractores. "Las acciones hablan más fuerte que las acciones", sentenció con un flyer en inglés.