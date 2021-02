Trompitas: Germán Martitegui y sus hijos se compraron a todos este domingo

domingo, 28 de febrero de 2021 12:55

Germán Martitegui está muy movilizado por la paternidad y disfruta todo lo que puede del crecimiento y ocurrencias de sus hijos Lautaro y Lorenzo, nacidos por subrogación de vientre, y que se llevan seis meses de diferencia de edad.

Este domingo, una tierna foto fue el mejor deseo del chef y jurado de "Masterchef Celebrity 2". Ubicado en el medio de sus amores, Tegui se animó a mostrarse en una pose diferente. ¡Los tres hicieron "trompita" para mandar un Feliz Domingo a los seguidores en Instagram!

Los seguidores se enloquecieron con la imagen que rápidamente sumó las 60.000 reacciones y decenas de mensajes dulces y de elogios. Por supuesto que el flequillo de Lorenzo, no pasó desapercibido.

Hace unos días, Tegui decidió cortarle el pelo al pequeño Lorenzo con ¡una tijera de trozar pollos!. El niño de dos años perdió sus rulos y con el nuevo look resaltan sus profundos ojos claros.

Más allá del corte, los famosos destacaron el gran parecido que hay entre el cocinero y el bebé. "Más igual a vos no se consigue", le comentó Analía Franchín y Claudia Villafañe la secundó con un "es idéntico a vos".

Desconcertado y tentado

Alex Cannigia es, por lejos, el personaje más extravagante de "Masterchef Celebrity 2", y hace gala de sus espontáneas ocurrencias y también, de su talento para cocinar que va sorprendiendo. Aunque pasó a la primera gala de eliminación para este domingo, tuvo su momento "estrella" con Germán Martitegui, el jurado más estricto del reality.

Cuando estaba por probar su plato, al cantante le llamó la atención el traje del chef y lo elogió. Seguidamente, le preguntó si con esa "pilcha" cocinaba en su restaurant. Germán no pudo evitar tentarse. "Tipo, van como quieren fashion o con todo el "vestimental" de chef", dijo.

Llega el Emperador @alexcaniggia con su “South African chicken” (?) y el jurado reconoció que subió un poquito el nivel de su plato uD83DuDE0E #MasterChefArgentina pic.twitter.com/O3MG5CuXUQ — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) February 26, 2021

Germán miró a Germán Betular y le murmuró: "ayudame", a lo que su compañero le respondió: "contestale, qué te ponés". "No sé, me pongo una remera y un delantal y cocino", le señaló Martitegui, tentado.

Sobre la devolución a Alex, Germán apuntó que "de 100 escalones, subió uno. Me parece que está bien". "No me quisieron decir que la rompí; a mí, que soy un agrandado", se sinceró el joven. ¡Tomá!