Las conmovedoras revelaciones de Karina Gao, a un mes de estar internada por coronavirus

domingo, 28 de febrero de 2021 15:20

Karina Gao tiene 7 meses de embarazo y este lunes cumple un mes internada en un sanatorio porteño luchando contra coronavirus. La chef de "Flor de Equipo" e influencer estuvo en coma inducido ya que la neumonía bilateral por COVID por 11 días y ahora, se recupera en una sala común.

Este domingo, se sintió dispuesta a responder algunas preguntas de sus seguidores que la extrañan pero que, sobre todas las cosas, estuvieron pendiente de su salud y la de Bebu 3, como le dice a su pequeño, y rezaron mucho por ellos. Sobre cómo están, Karina destacó que "Bebu está creciendo como corresponde a su edad gestacional (semana 28). Yo estoy también muy bien. Recuperándome pero muy bien".

Acerca de cuándo le dan el alta destacó que no sabe aun. "Es medio día a día. Supongo que la semana próxima; en algún momento sucederá".

A Kari le consultaron si tuvo sueños cuando estuvo en coma inducido y señaló que sí: "muchos sueños raros... pero no sentía nada. No sufrí, no sentí dolor. Sólo miedo los 15 minutos antes de ser entubada. El que sufre es el que está despierto. Nosotros ya dormidos, en coma, no te enteras de nada. Como un sueño... dormir de noche de corrido".

La chef e influencer habló de su estado de ánimo y dijo tener "altibajo pero (estoy) mayormente bien! Hay momentos que aún no lo puedo creer y también procesando de a poco todo lo que pasó. El Franchu (su esposo) me va contando. La sanación emocional va a llevar un tiempo".

Kari también contestó que no muestra su cara porque "tengo una lastimadura bastante grande en la cara. Pero quería que primero me vieran los chicos. Necesito un momento con mi gente, mis personitas favoritas. Pensá que mañana se cumple un mes de internación. Estoy caminando por las paredes de ganas de verlos"

¡Fuerza Kari!

"Me perdí"

Karina Gao es una leona. Con su tercer bebé estuvo 11 días en coma inducido para luchar contra una neumonía por coronavirus y ahora, sigue internada en plena recuperación.

Su esposo y sus hijos mellizos superaron también el COVID en su casa y hace un mes no ven a Karina. En el devenir de la vida, les llegó el día de regresar a clase a los pequeños en el inicio de una etapa más que importante:

"Hoy me perdí el primer día del Primer grado de este dúo dinámico! Lo importante es que voy a estar allí para tantos otros momentos! Estoy tan tan orgullosa de ustedes! Vamos a disfrutar de los conocimientos y aprendan a volar alto, alto, alto!", posteó en Instagram junto a una foto de sus tres amores.

Kari y su esposo Dominique se preocupan especialmente de la educación de sus chicos y más allá de las clases virtuales en 2020, ellos los incentivan a aprender matemáticas y también chino y francés, los "idiomas madre" de sus papás. Siempre con su buen humor y optimismo, ella sigue compartiendo con su comunidad cómo la familia afronta esta etapa de estar lejos.