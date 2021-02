¡Se agranda el jurado!: una figura se suma a juzgar a los participantes de Masterchef

sábado, 27 de febrero de 2021 17:47

Masterchef Celebrity vive su segunda temporada en la pantalla de Telefe y a medida que los participantes van demostrando sus habilidades culinarias, los jurados se ponen cada vez más exigentes en un intento por sacar lo mejor de los competidores. sin embargo, una figura que ya piso "las cocinas más famosas del mundo" se suma a juzgar los platos "de los peores", teniendo que saltar un nuevo desafío para seguir en competencia.

Se trata de Dolli Irigoyen quien en este nuevo ciclo será parte del staff oficial de jurados, sin embargo no estará junto a los tres másters, sino que será parte de After Hour, un programa digital que conducirá Federico Bal, en el que los participantes eliminados tendrán una segunda oportunidad. "Fede Bal al principio me dijo que era la directora de escuela y ahora somos socios", contó la chef adelantando un poco de lo que tratará la nueva propuesta.

Si bien el certamen aún no cuenta con nuevos eliminados, se espera que este domingo se conozca al primer famoso que saldrá del reality y que deberá someterse al ojo crítico de Irigoyen.

"A todos les falta un hervor. Georgina me enamora, está en un papel brillante, me impresionó haciendo un salmorejo. La encontré en el canal y me contó que aprende recetas, que la hermana que está en España también le da tips. Juanse a la pasada me parece que sabe cocinar y es un exquisito, pero no sé si se va a adaptar a los tiempos televisivos, es algo como lo que le pasaba a Boy, que disfrutaba de cocinar pero no le daban los 60 minutos", opinó sobre quienes ya pasaron las primeras pruebas en este 2021.

"Me gusta María O’Donell, pero pensé que tenía más cultura gastronómica, se queda en la mitad, supongo que puede dar un salto, se ve que ella anota mucho y ese aprendizaje la va a ayudar. A Alex Caniggia no lo veo, su forma de actuar no la entiendo y no entiendo su personaje. Si cocina bien será que tiene una cualidad escondida. A Flavia se ve que le cuesta y hace un esfuerzo enorme por entrenar", agregó.

Con respecto a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, reveló que “se están acostumbrando” a los nuevos participantes y admitió que “los jurados están entendiendo de qué se trata el juego. Vi a Martitegui más sonriente, más entretenido. Donato como de costumbre espléndido y Damián también. Pero creo que sobre todo la gente responde porque tiene ganas de ver cosas divertidas".