La salud de Paula Cháves por coronavirus: "los médicos dicen que es un día clave"

sábado, 27 de febrero de 2021 00:00

Hace un poco más de una semana confirmaron que Paula Cháves se contagió de coronavirus y con el correr de los días, Pedro Alfonso también fue diagnosticado y presentó síntomas. En las últimas horas Mariana Brey dio más detalles de la salud de la pareja y de sus pequeños hijos Olivia, Baltazar y Filipa.

"Pedro no había tenido síntomas al principio. Ayer hablé con Paula, por suerte, los chicos están muy bien. Solo Filipa tuvo fiebre un solo día, pero no tuvo ningún otro síntoma", comenzó explicando la panelista de Los Ángeles de la mañana.

"A Paula le duele mucho el cuerpo. Hoy es el día ocho, que es como un día clave según dicen los médicos, para ver si te recuperás o no. Y ahora iba a empezar a mejorar, seguramente. Está dolorida. Le duele la cabeza y algo que a mí me llamó la atención… los ojos, como que se le inflama la vista. Es un síntoma que yo no había escuchado hasta el momento”, agregó.

"Pedro estaba que le faltaba un poco más el aire. Pero estaban saturando bien los dos. Nada de lo que estoy contando es grave. También un fuerte dolor de cuerpo, espalda, piernas, el síntoma general ese que te desespera porque quedás tirado en la cama y no podés hacer nada. Y en un contexto familiar donde tenés hijos chicos es complicado", finalizó Brey.