Gerardo Romano, polémico sobre las vacunas vip: "en un naufragio, se salva antes a las mujeres y a los niños"

sábado, 27 de febrero de 2021 15:42

Una verdadera polémica se generó tras los dichos de Gerardo Romano entorno al escándalo del vacuna torio vio con las dosis contra el coronavirus.

Desde Uruguay, el actor minimizó el desvío de vacunas y señaló que lo ocurrido no puede empañar todo lo realizado hasta ahora.

“Cuando en un barco vamos a los botes, y dicen ‘primero las mujeres y los niños’ se está privilegiando a los más jóvenes porque los viejos ya han vivido. Esto es un lugar en el bote también, no hay criterio”, expresó en una entrevista con Marcelo Bonelli en Radio Mitre.

Luego sostuvo que “robar” no es la palabra adecuada para el accionar del exministro de Salud Gines González Garcia. “¿Quién robó vacunas? Yo lo que si veo es que estamos transitando un camino que la humanidad no había transitado. Eso se potencia y genera una situación muy difícil”, explicó.

Las declaraciones llegaron en medio del escándalo por el vacunatorio VIP que funcionaba dentro del Ministerio de Salud de la Nación y el Hospital Posadas. Según denunció Mirta Jaime, secretaria general de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), al Posadas arribaban a diario combis repletas de gente joven.

En este escenario, Romano negó haber recibido el ofrecimiento para darse la Sputnik V, como sí pasó con algunos de sus colegas. Luego dejó en claro que el que tomó una vacuna que no le correspondía cometió una falta de ética grave.

“Toda la performance del Gobierno no puede quedar reducida a una situación inédita, errónea, pésima que yo no hubiera hecho jamás. Me hubiera muerto de vergüenza”, finalizó.