Flor Torrente enfurecida con un seguidor: "son cagones y borran todo"

sábado, 27 de febrero de 2021 00:36

Enfurecida. Así se expresó este viernes Flor Torrente a través de las redes sociales. La actriz se molestó por una serie de mensajes que recibió de un seguidor que la trató de mal cog*** y la insultó en varios posteos.

Ante la serie de insultos que el hombre dirigió hacia ella, la hija de Araceli González decidió no solo escracharlo sino también hacer un fuerte descargo a través de su historia de Instagram.

En la noche del viernes, Flor publicó en la red social junto a la captura del perfil del seguidor que la molestaba: "Este administrador de empresas se cree muy capo por escribir boludeces en fotos ajenas, y maltratar verbalmente a mujeres. Porque a hombre, nadita. Vayan a explicarle un poco que eso ya es de la era paleozoica. Y a niñas porque a quien le habla es una niña".

Luego publicó los mensajes agresivos que recibió no solo dirigidos a ella sino también hacia otros seguidores que salieron a defenderla. "Que mina infumable, no sé como te dejan entrar a los negocios con esa cara de mal cog***", fue el primer mensaje que compartió Torrente de la serie que él le mandó.

Luego la actriz publicó otro en el que se ve la agresión hacia otra persona: "la mal cog*** ni te juna amigo, relajá".

Ante este escenario, Flor le dedicó una seguidilla de mensajes tanto escritos como en video: "Acá va genio, porque luego son cagones y borran todo. Para que no te pierdas mi respuesta. Porque como vos podes escribir y decir boludeces, yo también puedo contestarte".

Luego le hizo el descargo sin vueltas: "qué hace acá señor? Para que le comenta a la 'cara de mal cog***'. Mejor ocupe el tiempo en usted que debe estar bien cog***. Y siga cog*** feliz y no venga a romper por estas zonas. PD: se ve que soy muy buena actriz, y disimulo muy bien. Porque la verdad por casa me va bárbaro, en soledad y acompañada. Besos".

Finalmente grabó un video en el que se mostró muy molesta y sensible por lo que le tocó vivir. Allí le habla al individuo directamente mirando a la cámara: "mucha gente me está escribiendo diciéndome 'Flor no le des bola, necesita atención, no te angusties, no te pongas mal. No, no. No me pongo mal. Simplemente expongo para que si a vos del otro lado te pasa lo mismo, no tengas miedo y expongas a esa gente para que se acabe".