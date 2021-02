El increíble cambio de Andrea Rincón, de Gran Hermano a MasterChef Celebrity

sábado, 27 de febrero de 2021 13:03

Hace 14 años, Andrea Rincón saltó a la fama de la mano de un reality de Telefe: Gran Hermano. Este año tuvo la posibilidad de volver a otro reality del mismo canal pero esta vez completamente distinto: Masterchef Celebrity.

La actriz y vedette confesó que cuando le ofrecieron ingresar al certamen le "dio pánico" porque no le gusta "tener un horario para cocinar y la presión".

"En cuanto me dijeron me morí de pánico. A mi me gusta mucho cocinar porque me gusta mucho comer. Yo te hago una ensalada y te la lleno de sabor. Le pongo mucho condimento a todo", explicó Rincón en la cuenta en Instagram de Masterchef.

"La verdad que no me gusta competir, porque no soy buena competidora y soy muy mala perdedora", agregó subrayando que "hace mucho, mucho" que no compite porque se "frustra mucho cuando pierde".

Pero más allá de eso, los seguidores de ambos reality pudieron observar el gran cambio estético que tuvo Andrea en todos estos años.

Cuando le tocó estar en GH 2007, compitió con figuras como Esteban “Bam Bam” Morais (que fue el ganador), Floppy Tesouro y Cinthia Fernández. Por aquel entonces Andrea era una mujer más rellenita y tenía una rinoplastía, debido a que su nariz antes estaba ligeramente torcida, que con los años decidió corregir con una cirugía.

