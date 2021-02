Barby Silenzi y El Polaco quieren tener relaciones con una famosa: "es una bomba"

viernes, 26 de febrero de 2021 18:39

Muchos fueron los rumores de crisis en la pareja de Barby Silenzi y El Polaco, quienes atravesaron vientos y mareas en su relación hasta llegar a lo que parece ser un consenso disfrutado por los dos: el poliamor. La bailarina que estuvo en un móvil para Intrusos y habló de lo que todos querían saber, qué pasó entre El Polaco y ella.

Divertida y sin callarse nada, Barby reveló que "el tema es así: nosotros tenemos algo abierto. Pero no es que él se va y va a estar con cualquiera y yo acá, que ni me entero. No, la cosa siempre es de a dos. De a dos somos abiertos, juntos. No cada uno por su lado”.

Las declaraciones causaron la sorpresa de Rodrigo Lussich quien no se guardó sus dudas. "O sea, ¿si participa alguien es con los dos, no por afuera?”. Y ella respondió: “Claro, tiene que ser consensuado por los dos y tenemos que compartir todo (en la intimidad)”.

“Él se hace mucho el canchero pero él es muy celoso. Él es de la boca para afuera él pero después se muere de celos”, agregó Silenzi. Sin embargo, la sorpresa vino cuando Barby relevó con quién fantasean los dos para tener relaciones sexuales.

"Nuestro permitido es juntos, no separados, y es Flor Peña. El Pola se muere por ella y a mí me encanta. Es una bomba, espectacular”. ¿Qué dirá Florencia Peña?