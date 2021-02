Video: Sol Pérez pasó a la gala de eliminación de Masterchef y mostraron el detrás de cámara

jueves, 25 de febrero de 2021 09:49

En la gala de beneficios de este miércoles en Masterchef Celebrity, la conductora Sol Pérez, que el primer día de la segunda temporada puso la vara alta con una tarta de café "perfecta", se convirtió en la primera confirmada para la gala de eliminación y la decisión del jurado la llevó a quedar notablemente conmovida.

Jugando en duplas, Sol fue elegida por Gastón Dalmau para ser su pareja en la cocina y ninguno de los dos supo conquistar al jurado con sus presentaciones, fue así que ambos quedaron con los dos peores platos de la gala, y cuando todo parecía que el actor pasaría a buscar su delantal negro, Damián Betular dio la sorpresa.

Es así que desde las redes del reality mostraron segundos posteriores a la noticia, y cómo Sol vivió la decisión. Junto a ella se encontraban Dalmau y Dani "La Chepi", junto a un asistente del programa y la rubia notablemente sorprendida.

"Me toca ir a la gala de eliminación, y la verdad es que fue bastante sorpresivo, no lo esperaba. Creo que tal vez hacer la torta el primer día y ponerle todo a esa torta, hizo que para el segundo plato esperen un montón de mi. Es verdad que al plato le faltaba un poquito de sabor pero no me lo esperaba", indicó la periodista.

Ahora tiene que esperar a los otros siete participantes que la acompañarán el próximo domingo, y se conocerán este jueves en la gala de última chance. "Si tengo que mentalizarme para la gala de eliminación, la encararía con toda la mejor energía, poniendo lo mejor de mi. Uno puede venir, cocinar y que tus compañeros también hagan platos excelentes y no tiene que ser irte por cocinar mal. Creo que el desafío más grande es venir el domingo, hacer el plato y no fallar", finalizó.