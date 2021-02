¿Separación a la mexicana?: qué pasó entre Sofía Pachano y Santiago Ramundo

jueves, 25 de febrero de 2021 21:45

El 8 de febrero, Sofi Pachano blanqueaba su relación con el actor argentino radicado en México, Santiago Ramundo, precisamente cuando ella estaba en tierras aztecas. Regresó a nuestro país y está trabajando a pleno como parte de "Cocineros argentinos". Pero, ¿el amor sigue?

El interrogante lo plantó la instagramer Juariu que, en sus vacaciones, hizo una pausa para compartir una frase que posteó Santiago en sus Historias: "Y por fin entendí que a veces es mejor no insistir, no entusiasmarse, no pensar tanto. Que sea lo que tenga que ser, breve o eterno". La joven acotó: Secta o Separación.

¿Será? Lo cierto es que él está muy pendiente de las publicaciones de Sofi y reacciona a todas. Muy discretos los chicos... ¿seguirá el amor a distancia?

En tanto, Sofía Pachano quedó marcada por "Masterchef Celebrity" y decidió guiar su carrera hacia la gastronomía. Su proyección la llevó a debutar este lunes en Cocineros Argentinos, en la Televisión Pública. Llegó para ocupar el lugar que dejó Ximena Sáenz, que se fue del programa que integró por 12 años.

En Instagram se quedó con todos los mensajes positivos por su nueva experiencia ya que los haters se dedicaron a criticar su incorporación, al compararla con Sáenz. "GRACIAS!! que emoción cuando uno cumple un sueño. Cuando era chica yo jugaba a que cocinaba en un programa de cocina (la cámara era el microondas y mamá mi asistente #problemitas ) y hoy estoy co-conduciendo @cocinerosarg junto a @juanbraceli @juanferraracocina @lucianogarciapastelero @sivoridiego . Fui con nervios pero como me dijo el tío Braceli (ya te quedó) “todo va a fluir”, dijo junto a fotos y videos del programa.

"Espero les hayan gustado los Canelones de Dorita ❤️ de lunes a viernes de 13.30 a 16hs por la @tv_publica Gracias por los saludos de mis papás y de amigos que quiero y respeto @sole_nardelli @soycurtua @mundochristophe @julianalopezmay @felipizarro

@andykusnetzoff @claudiavillafaneok

También me saludó @nardalepes #CASIMEMEO pues fan 🤓 #holanardasileesestoteamo", dijo y dejó en claro que chefs de renombre la bancan. ¡Esa!