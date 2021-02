¿Qué habrá dicho Celeste Muriega? Hernán Drago con un radical cambio de look

jueves, 25 de febrero de 2021 00:00

Hernán Drago es todo un galán y en cada participación que tiene en Bienvenidos a bordo (El Trece) sabe cómo concentrar la atención y llevarse todos los elogios. Eso pasó en el programa del martes, cuando se lució con un look inesperado pero que lo hizo igual de atractivo.

El modelo cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, donde comparte sus producciones fotográficas en los posteos pero en sus historias suele mostrar un poco más del detrás de escena del envío que conduce Guido Kaczka.

Así es como tanto en el programa como en su historia de la red social compartió un radical cambio de look que sorprendió a todos. Es que apostó a cambiar el color de su cabello y darle un matiz más canoso. Para ello se tiñó totalmente de gris y vinieron los comentarios.

Pero el cambio no fue para siempre sino temporal. Sólo lo hizo para ponerse en la piel de Ricardo Montaner para cumplir el desafío de cantar en uno de los segmentos.

“¿Y éste quién es? (Pista: no soy el abuelo de Heidi)”, escribió en la historia de su Instagram, después de que los seguidores se sorprendieran aún más al verlo en el envío de El Trece

“Siempre trato de ser funcional para lo que se me contrata. La gente se divierte mucho y esto empezó con un juego televisivo. Empezamos con una peluca y no sé cuál es el techo de todo esto", señaló en una entrevista en Mitre Live.

Luego finalizó: "Que sea lo que Dios quiera, con el afán de divertirnos y eso está buenísimo, la vida pasa por ese lado también. Mi profesión me lleva a esto, a hacer un programa muy sano, cuidado, para toda la familia y me toca ser una pata del programa que es esto. Lo voy a tener pensado este look para dentro de unos años”.

El miércoles pasado, una serie de situaciones se generaron en pleno "Bienvenidos a bordo". Todo se dio cuando Guido le preguntó a Celeste si está en pareja. "Sola Guido. Siempre estoy abierta a conocer. Estoy atenta", respondió la modelo a lo que el conductor del programa avanzó: "me dijo Marcela Tauro los otros días en la radio que te pregunte".

Mientras se daba el cuestionamiento, en otra parte de la pista, la cámara se enfocó en Drago quien miraba al piso en señal de incomodidad: "¿qué le pasa a Hernán?, ¿perdió una moneda de 50 centavos?... mira para todos lados".

Luego volvió a preguntar a Muriega "¿estás conociendo a alguien, eso me pidió que pregunte Marcela Tauro". Y ella reconoció con una risa también de incomodidad: "Sí, puede ser. Estoy nerviosa”.

Más adelante del programa, Guido volvió a jugar con ese cruce de preguntas a los dos protagonistas. Esta vez ambos tuvieron que competir en un juego y ahí aprovechó para dirigir unas consultas. El primero elegido fue Hernán al que le preguntó qué color le gusta. "Azul", respondió. Por su parte, ella dijo Celeste.

"¿Cuando celeste se pone fuerte.. que es? azul. Y que color es el que te gusta? azul", señaló con picardía Guido destacando que a los dos le gusta lo mismo.

Finalmente en otro segmento del programa, ella confesó que lo que él hace la divierte: "todo me hace reír".