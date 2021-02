Felipe Fort reveló un rasgo de su hermana Marta, típico de su papá: "a él le pasaba"

jueves, 25 de febrero de 2021 14:06

Los hijos de Ricardo Fort, Marta y Felipe, cumplieron 17 años y lo celebraron siendo tapa de la Revista Caras, donde hablaron de lo que les gustaría lograr en la vida y el recuerdo de su padre que aún sigue latente.

En este escenario, Felipe aseguró que no descarta la posibilidad de trabajar como actor y que incursionar la actuación en alguna serie, sería lo que le gustaría. "Me encanta la idea, aunque voy también por lo empresarial. Y también me gusta la fotografía, tengo mi cámara", señaló en exclusiva a la revista.

Por su parte, su hermana no s quedó atrás y reveló que le dijeron que podía ser actriz y eso le generó curiosidad. "F fui unas cinco veces a tomar clases. Siempre dejé, pero creo que si llega el momento y una idea piola, la aceptaría. Hace dos años también tuve mi primer trabajo pago como modelo. No sabía muy bien qué hacer y me sigue costando posar, porque soy bastante tímida, aunque ahora ya me estoy soltando un poco más".

Al escuchar a Marta, Felipe tomó la palabra nuevamente y resaltó que la adolescente tiene un rasgo propio de su padre que le hace acordar mucho a él.

"Marta quiere la atención toda para ella. Y creo que a papá le pasaba eso, porque él quería ser lo más importante para todos", dijo sin vueltas.