"No sos mi papá": los picantes reproches entre Guillermina Valdes y Marcelo Tinelli

miércoles, 24 de febrero de 2021 00:00

Guillermina Valdes es una mujer de carácter fuerte, sin dudas. Y cuando se decide por algo, no hay quien la haga cambiar de opinión. Ni siquiera su pareja, el empresario Marcelo Tinelli. Un ejemplo de ello es un divertido "picoteo" que grabaron los hijos de la modelo y empresaria y que hasta tuvo una participación especial.

El conflicto pasaba porque Guillermina no dejaba de comer rúcula mientras que Marcelo quería que se concentrara en grabar un video juntos. Filtro mediante, las caras serias se notaron. "Le gusta joder. Cómo le gusta... le decís algo que no y no. Lo único que le dije: "no comas lechuga, estamos grabando un video" Y mete la lechuga y 70 veces...", dijo el conductor mientras Guille, sigue en lo suyo.

"No sos mi papá. Que en paz descanse... Si alguien me tiene que retar es mi papá me parece, ¿no?", cruzó ella. "¿Era medio contrera?, preguntó Marcelo. Y después se dirige a su suegra: "¿te gusta el dulce de membrillo?" y ella respondió: "no, no pero ya no como más". Y... ¡fue el colmo" para Marce: "ya estamos... lo único que te voy a pedir es que los quesos me los dejes porque hay un dulce de membrillo ahí".

Y cuando parecía que se apaciguaban las aguas con un beso, la pareja siguió el debate. Guille siguió comiendo. "¿Podés parar de comer lechuga?", le insiste él. "Es rúcula", le dice ella. "Estamos grabando un video, amor, por favor...", le pide otra vez. ¡Pobre Marcelo!

"Algo que quería hacer"

Conectada siempre con la naturaleza y su lado espiritual, Guillermina Valdes se propuso regresar a un lugar que es parte de su vida. La modelo, empresaria y pareja de Marcelo Tinelli posteó en Instagram que lo tenía como materia pendiente y por fin, se animó. No lo hizo sola, por supuesto, sino en la mejor compañía.

"Siempre les cuento que nací en Necochea pero viví 12 años en Tandil. Así que volví después de mucho tiempo a reencontrarme un poco con mi historia junto a mis hijos que es algo que quería hacer y descubrí un lugar que es soñado", dijo en un video en sus Historias, en el que además hizo la aclaración que lo haría "si mi hijo no me pega un pelotazo", en referencia al inquieto Lorenzo.

Mientras viajaba, le propuso a sus seguidores que le contaran sobre objetos que nos llevan directo a la infancia. Guille destacó sobre los juguetes que "pude revivir mi infancia cada vez que uno de mis hijos recibió un juguete nuevo (no me regalaban mucho, pero cuando llegaban, era un momento de profunda alegría).

Sobre Tandil, dijo que le despierta "mil sensaciones, desde que me llevaron mis papás adolescentes (que iban a estudiar) hasta que entré a 4º grado, ahí volví a Necochea". ¡Guau!