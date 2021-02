Un periodista de C5N se vacunó contra el coronavirus: "no intenté ningún tráfico de influencia"

martes, 23 de febrero de 2021 11:10

En medio del escándalo por el vacunatorio vip que funcionaba en el Ministerio de Salud de la Nación, un periodista de C5N aparece en la lista de vacunados contra el coronavirus que lograron la dosis sin ser personal de Salud, ni Seguridad ni grupo mayor de 80 años.

Se trata de Gabriel Michi quien al trascender su nombre públicamente, escribió una carta para explicar por qué recibió la dosis de Sputnik V y la publicó luego en la red social facebook.

“Nunca me hubiese vacunado en este momento de no ser por el riesgo que tenía al viajar a Manaos”, aseguró en el inicio de la carta donde hace referencia al lugar de Brasil donde la pandemia estuvo muy extendido y a donde finalmente nunca viajó

“Soy persona de riesgo (tengo 53 años y algunas complicaciones de salud como la hipertensión) y dado que tengo algunos amigos dentro del hospital Posadas, consulté por nuestra condición de trabajadores esenciales y la respuesta fue un rotundo ‘no’”, aseguró subrayando que “un conocido de muchos años” lo llamó y le dijo que había quedado una dosis sin aplicar y se la ofreció.

“Quiero expresar que en mi caso no recurrí a ningún contacto en el ministerio de Salud ni intenté ningún tráfico de influencias con miembros del poder Ejecutivo, ni nacional, ni provincial”, puntualizó.

Lee el mensaje completo

“A la opinión pública: Por intermedio de la presente quiero contarles las razones por las que me aplicaron la primera dosis de la vacuna de Sputnik V. Como periodista de temas internacionales, en C5N teníamos previsto que yo viaje con un camarógrafo a MANAOS, BRASIL, el próximo 27 de febrero. La idea era poder hacer una cobertura periodística de interés nacional desde el lugar más complicado en el Mundo por el tema de la Pandemia de Coronavirus, allí donde se ha originado la peligrosa cepa amazónica, y en donde se calcula que más del 80% de la población ha contraído la enfermedad, sin lograr la tan pretendida “inmunidad de rebaño”. Y donde no hay siquiera oxígeno para tratar a los pacientes graves. O sea, la idea era poder cumplir con nuestra tarea periodística en un lugar de relevancia para informar a la sociedad”.

"Pero sabíamos que los peligros eran muchos. En mi caso, por mi cuenta, comencé a averiguar si había chances de vacunarse antes de viajar, ya que soy persona de riesgo (tengo 53 años y algunas complicaciones de salud como la hipertensión) y dado que tengo amigos dentro del Hospital Posadas, consulté por nuestra condición de trabajadores esenciales y la respuesta fue un rotundo “no”. Comenté mi situación y la inminencia del viaje, y también la importancia de vacunarnos para no traer esa cepa del virus a la Argentina. Pero me aclararon que sólo se estaba vacunando a personal de salud. A los pocos días, recibí el llamado de un conocido de muchos años y me dijo que había quedado una dosis sin poder aplicar en el Hospital y que si estaba cerca me la podrían inyectar a mí. Así que la aplicaron. Y fue tan imprevisto y sorpresivo todo que ni siquiera hubo oportunidad de que se vacune el camarógrafo que iba a viajar conmigo a MANAOS”.

"De hecho, el canal decidió finalmente no realizar el viaje por el riesgo que suponía para nosotros, una decisión que obviamente entendí y respeté”.

"En mi caso no recurrí a ningún contacto en el Ministerio de Salud ni intenté ningún tráfico de influencias con miembros del Poder Ejecutivo, ni nacional ni provincial. Fue una gestión a través de un amigo, quien fuera fuente mía por años. Por todo eso, pido disculpas si sienten que pude haber abusado de una situación de privilegio. No fue la intención. La intención fue poder protegernos para cubrir una función periodística con importancia y relevancia frente a la sociedad. Y ante el peligro de traer esa peligrosa cepa a la Argentina. Quienes me conocen saben cuál ha sido mi línea de conducta en toda mi vida personal y profesional. En la que siempre intenté poder hacer mi trabajo de la forma más responsable y comprometida. Nunca me hubiese vacunado en este momento de no ser por el riesgo que tenía al viajar a MANAOS”.