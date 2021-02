"Se me hace imposible": Mica Vázquez se sinceró sobre su postparto y la lactancia

martes, 23 de febrero de 2021 18:58

Mica Vázquez fue mamá por primera vez y la felicidad es inmensa. Pero así también son los vaivenes del posparto, la etapa que trae sus vaivenes emocionales y que no siempre es fácil. En un sincero posteo, compartió sus sensaciones.

"Hola posparto cuánto me hablaron de vos y que difícil descifrarte! Sos el minuto a minuto más intenso y hermoso que me está tocando vivir en mi vida!!! Así, todo el día, con ojeras, cansancio , alegría, gratitud, incertidumbre, soledad, amor profundo, todo me pasa en este momento donde me encuentro atravesando mil cosas. Gracias Balta por venir a enseñarme todo! Si creía que sabía algo de la vida, acá llegó él para demostrarme que no sólo no sé nada, sino que el control que creía o quería tener no hay chance que suceda nunca más, jajaja. Paso de reírme sin parar, a llorar sin ninguna excusa, solo lloro, sensibilidad al 100%", señaló en Instagram.

Y habló de lo que más le cuesta: "Qué difícil la lactancia, cómo me está costando! Hay días que fluye y días que se me hace imposible! Por suerte estoy acompañada y me ayudan muchos profesionales que me lo hacen mucho más lindo! Todo es aprendizaje, paciencia y mucho amor! Estoy más enamorada que nunca en mi vida, que perfecto es todo, si no sintiera este amor inmenso nose cómo aguantaría el puerperio, jajaja".

Pero por supuesto, hay más para agradecer: "Gracias universo por dejarme atravesar la maternidad, es difícil, el mayor desafío de mi vida hasta hoy y el mas lindo del mundo , nunca tuve sensaciones tan encontradas al mismo tiempo. Es maravilloso, único, en donde verlo crecer me parece maravilloso y me asusta un montón, cuanta responsabilidad siento y que lindo es vivir todo esto! Así estoy, me contradigo todo el tiempo y paso por mil estados!!! Bienvenida al mundo de ser mamá Mica, gracias por dejarme hijo, voy a hacer lo mejor posible para que disfrutes tanto la vida como yo, te amo!"

Un bebito esperado

Mica Vázquez está radiante tras recibir a Baltazar, su primer hijo con Baltazar Klein. La actriz había compartido en redes sociales todo el avance de su dulce espera y también, del parto que tuvo sus complejidades pero todo resultó de maravillas finalmente.

Este domingo, su perfil de Instagram explotó de reacciones ante la foto de la flamante familia. "Me explota el corazón @geroklein Jugando un rato con mi cuñado que hace altas fotos. Gracias @anyo.ph por este regalo hermoso", escribió Mica con la imagen en blanco y negro de ella, su pareja y en medio de ellos, su bebito.

Entre los mensajes se destacaron el de Fede Bal, con quien en un momento se la vinculó sentimentalmente, y que les dijo: "más lindo no se consigue". Otras reacciones fueron de Tacho Riera, Mery del Cerro ("Mirá lo que es por favor") y su gran amiga que también está embarazada Muni Seligmann.