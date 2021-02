Mirtha Legrand cumple años: "éste es el primer año que no voy a estar con Goldie"

martes, 23 de febrero de 2021 12:18

Este 23 de febrero, Mirtha Legrand celebrará sus 94 años de edad y lo hará rodeada de sus afectos. Así lo adelantó ella misma en una entrevista brindada en Nosotros a la Mañana (El Trece), donde contó que irá alrededor de 14 personas entre su hija, nietos y bisnietos, además de algunos amigos muy estrechos con los que se junta los domingos a tomar el té.

"Me desperté temprano, a las 8.30. Es un día espléndido. No doy a basto atendiendo el teléfono", comenzó expresando y agradeció a la vida "primero tener salud y después tener ganas".

Luego trajo a la memoria una frase de Federico Peralta Ramos quien decía que "en la vida hay que ser 'gánico'", es decir hay que tener ganas de todo.

"La vida me ha quitado mucho pero también me ha dado mucho", señaló Mirtha quien recordó que el 2020 "fue un año muy difícil", especialmente por "haber perdido" a su hermana. "Éste es el primer año que no voy a estar con Goldie. Pero se que me está viendo donde esté", subrayó.

Mirtha destacó que el 2020 ha sido un año muy difícil por las restricciones que impuso la pandemia y por el miedo al contagio de una enfermedad como el coronavirus. "He tenido momentos de mucha angustia. La primera palabra es angustia y desesperación.

Es muy duro, muy difícil. Hay que tener mucha salud mental (...) tener fe, pensar que esto va a pasar, que nos vamos a poner bien y que vamos a salir adelante", agregó.

Legrand vive en su departamento con su empleada Elvira, que es quien la acompaña desde hace años y durante la pandemia fue su única compañía. Si bien ambas tienen una relación muy fuerte y especial, llegó un momento que "no sabíamos de qué hablar", aseguró porque ambas permanecían en situación de encierro.

"Lo peor es no hablar y leía el diario en voz alto. Hago kinesiología 2 veces por semana (...) yo estaba en la cama mirando tele. Pero hay que caminar y hacer gimnasia", destacó.

Por último se refirió al tema que concentró la atención de todos los medios en los últimos días: el vacunatorio vip. Al respecto dijo que eso le pareció "un horror". "Ahora dicen que no se dieron cuenta. ¿Cómo no se dieron cuenta? es deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. No se si fueron llevados por el temor, la amistad o la comodidad", lamentó.

Esta semana, Mirtha se vacunará después de inscribirse a través de la páginas del Gobierno de la Ciudad para recibir la dosis como mayor de 80 años de edad. La inscripción fue como cualquier persona, ingresando sus datos.

"Era engorroso vacunarse, no sabía cómo empezar. Desde el lunes los mayores de 80 se podían vacunar. Voy a ir con alegría y agradeciendo estar en esta tierra. Nunca imaginé llegar a esta edad", finalizó Legrand quien finalizó: "desde los 14 años trabajo, hice mi primera película a esa edad. Y cuando digo que le dí mi vida a la profesión es verdad, no miento".