"Me sacaste del infierno": la fuerte confesión de Andrea Rincón

martes, 23 de febrero de 2021 00:00

Andrea Rincón nunca ocultó que tuvo problemas de adicciones y de salud que la llevaron muchas veces a estar en situaciones límites. Rescatada por personas que la quieren y por compromiso propio por estar mejor, remontó su carrera de actriz y ahora encara un nuevo desafío: ser parte de "Masterchef Celebrity 2"

Al compartir una gráfica del programa, hizo una confesión: "Se avizora un futuro prometedor... Hoy 22:30 hs. nos vemos en @masterchefargentina por @telefe @boxfishtv Gracias @machadito_arte por este Fotón y a @caromarafioti Porque somos un equipo prácticamente somos una. No hay una sola decisión en que no seas partícipe. Porque la unión hace la fuerza, siempre!".

Y sorprendió al contar: "Gracias @sochiherrera por transformarme todos los días cual cenicienta ( no soy lo que ven) todo es gracias a la magia de las hadas madrinas!!! @sochiherrera y @caromarafioti sin ellas hay una cruda realidad... jaaaa. Y gracias a vos por tanto Dios... Me sacaste del infierno y me trajiste cielo... Gracias, gracias, gracias".

¡Vamos Andrea!

Reencuentro romántico para Andrea

Masterchef Celebrity 2 puso primera y los exparticipantes dieron consejos a los nuevos famosos que tratarán de conquistar la cocina más vista del país.

En la entrega de delantales, "Mono" de Kapanga fue el primero en hacerlo y fue a una persona especial. Andrea Rincón, su expareja, dio el paso al frente y en un breve diálogo ella le preguntó: "¿cocino bien?" A lo que él asintió.

Mientras que Analía Franchín, subcampeona del reality, optó por darle un consejo a Alex Cannigia: "no los pelees", en clara referencia al jurado. "¿Calladito, entonces?", marcó él. "No los pelees", volvió a decir.

"La Tata" señaló: "lo que les puedo decir es que sean auténticos, que sean tal cual son. Me considero un ama de casa y que cocino como cociné en mi casa. Ahora cocino diferente porque aprendí muchísimo. Presten mucha atención a lo que le dicen".

Y Franchín, destacó: "el consejo que tengo es que no se relajen porque cocodrilo que se duerme acá, es cartera. Estudien mucho y absorban cada palabra que dice el jurado. Si vos estás haciendo un noqui y pasa el jurado y dice que hagás un helado, hacé un helado".