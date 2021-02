Luciana Salazar y Martin Redrado se contagiaron de coronavirus

martes, 23 de febrero de 2021 12:32

Hay coincidencias y coincidencias. Algunas se prestan para doble interpretación y otras para especulaciones. Eso pasó con el dato que trascendió este martes. Es que se conoció que Luciana Salazar y Martín Redrado se contagiaron de coronavirus en Miami y si bien ambos niegan que estuvieron juntos en aquella ciudad balnearia, la coincidencia levantó revuelo.

La información fue confirmada por Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece) donde contó que para confirmar el dato se comunicó vía whatsapp con ambos y ellos les confirmaron el contagio pero no quisieron hablar uno de otro.

"Si me lo contagiaron a los 4 días que llegué por eso me quedé más tiempo. Estuve aislada y en las últimas semanas salí. Ni siquiera pude estar con mi abogada", dice el texto que leyó De Brito en el programa este martes al mediodía.

Luego indicó que según sus cálculos, se lo contagió un domingo y a los 5 días ya empezó con los síntomas. Perdió el olfato y el gusto pero "fue leve" y no tuvo fiebre. "No lo padeció", señaló Brito quien le preguntó si Redrado se había contagiado y ella respondió: "ese día habían 2 personas que me llamaron para decirme que les dio la PCR positivo pero no hablo de los demás".

Por otro lado, el periodista se comunicó con el político, a quien en varias ocasiones se lo vinculó sentimentalmente con la modelo, y él le respondió por la misma vía que Salazar: "por suerte casi sin síntomas, olfato y gusto pero sin fiebre. Por suerte fue leve el mio, no tuve fiebre".

¿Habrán estado juntos Salazar y Redrado en Miami? Más allá de las especulaciones, sólo con el tiempo se sabrá.