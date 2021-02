Pucheta apuró al prometido de Barbie: "quiero ser abuelo"

lunes, 22 de febrero de 2021 00:00

Una alfombra roja que llevaba a una glorieta en medio de la playa fue el lugar íntimo y romántico que Lucas Rodríguez eligió para proponerle casamiento a su novia Barbie Vélez.

Tras el compromiso, Alejandro Pucheta contó cómo es la relación entre su hija y su yerno. "Estoy orgulloso de Lucas, mi yerno, que es el mejor yerno que me pudo haber tocado, pero fuera de joda, es Lucas. Es un amor, un tipo que no levanta la voz, que no confronta, que va a estar para lo que necesites, todo lo que está bien es Lucas”, contó en Vino para vos.

Aunque asegura que no tiene apuro, tiró algún palito. "Quiero ser abuelo. No tengo apuro, no lo soñé tampoco, solo que alguna vez me han preguntado ‘¿no te gustaría tener un hijo?’, y la verdad es que me siento más abuelo que padre. Que venga cuando tenga que venir, lo voy a amar porque amo a los chicos y creo que cada vez está más cerca, por una cuestión natural. Se van a casar a fin de año, él le pidió casamiento en las vacaciones que estuvimos juntos. De sorpresa armó todo, yo fui un poco su cómplice”.

Barbie es la única hija de Pucheta. "Barbie es una chica tan buena y tan humilde y trabajadora, que uno dice ‘tarea cumplida’. Pero qué lindo saber que encontró a esa media naranja que la ama. Es imposible no querer a un chico que ame a tu hija. Para un papá lo más importante que hay es un hijo, entonces imaginate que lo que le pasa a un hijo es lo que te pasa a vos, pero potenciado. Que ella esté con él, sé que está en buenas manos”, aseguró.

"Lo adoro. No me lo había planteado, pero me doy cuenta cuando lo saludo, cuando le digo lo orgulloso que estoy de él. Entonces, creo que pasa a ser un cariño muy parecido al de un hijo. Porque va a ser el que va a cuidar a tu hija. Y lo digo a través de un posteo, donde pongo ‘quiero que sepan que tengo el mejor yerno del mundo’”, sentenció Pucheta.