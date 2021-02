Enrique Pinti y el vacunagate: "conseguí un turno como cualquiera, a las 4.20 de la mañana"

lunes, 22 de febrero de 2021 00:00

Enrique Pinti tiene 81 años, y a su edad, sumado a su diabetes, es una clara persona de riesgo y se encuentra entre el grupo señalado como prioritario para vacunarse. Ante esto, el capocómico aseguró que se negó a formar parte del grupo de famosos elegidos para promocionar la concientización sobre la importancia de la vacunación.

"Yo he tenido siempre muy en claro que no hay que pasar por encima de los demás. No es que me crie en un mundo mejor, de ninguna manera. El mundo era una porquería igual que ahora, como dice (Enrique Santos) Discépolo. La recomendación y el yo soy amigo de tal es una cosa que vengo viendo desde que nací", explicó el actor en diálogo con Radio Rivadavia.

Tras el escándalo que terminó con la renuncia de Ginés González García, Enrique confirmó que prefirió ser uno más entre los argentinos en espera por inocularse. "Nosotros solamente tenemos que esperar nuestro turno, como cualquiera. Esto no es un jabón de tocador o un artefacto doméstico, que si lo usa Fulana o Mengano yo también lo quiero", agregó.

Para demostrar que no tuvo ningún tipo de privilegio, explicó que el turno que consiguió es en plena madrugada. "Eso surgió en un momento en el que mucha gente se resistía a la vacuna y pensaron que podía ser influenciada por los famosos. Pero el otro día mi representante (Cipe Fridman) y yo nos quedamos secos tratando de llamar hasta que, finalmente, conseguimos un turno para mí a las 4.20 de la mañana. Ese colapso indica que todos tienen claro que se tienen que vacunar. ¡Y estamos hablando sólo de los de más de 80!", sentenció.

La emoción de Nequi

Este sábado, otra de las famosas que celebró el conseguir un turno fue Nequi Galotti, aunque la empadronada es su mamá. Con el comienzo en Buenos Aires de la vacunación para los mayores de 80, la modelo contó que se apresuró a anotar a su madre. Sin embargo, tuvo que intentarlo muchas veces hasta obtener un resultado positivo.

"Finalmente lo logré!!! Desde ayer a las 14 horas intenté un millón de veces anotar a mi mamá de 88 años para empadronarla para recibir la vacuna contra el COVID-19", explicó en su feed junto a una captura de pantalla con la confirmación.

"Hace minutos pude hacerlo y no paro de llorar de la emoción. Por lo que dice entraría en una segunda tanda. Habrá que esperar un poco. Y sí, lloro porque ella hace un año que no sale de casa por este maldito virus", completó.

"Ya estás empadronado para la aplicación de la vacuna contra el covid-19. Te estaremos contactando para asignarte el turno, en cuanto llegue el próximo embarque de vacunas a la Ciudad", dice el cartelito que compartió Nequi.