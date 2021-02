¡Qué boquita!: Cande Tinelli se enojó con sus haters y los mandó... lejos

domingo, 21 de febrero de 2021 18:11

Cande Tinelli es una de las figuras de la farándula argentina más comprometida con la defensa de los animales y a través de sus redes sociales suele compartir diversas campañas de concientización.

Además, invita a sus millones de seguidores a adoptar el vegetarianismo, tipo de alimentación que eligió desde hace algunos años. Incluso en su cuenta de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli también se muestra rodeada de sus mascotas y demuestra el amor que siente por todas las especies.

"Esa es la mano del que entra en una carnicería a pedir un kilo de carne picada. También en un McDonald’s y pide una hamburguesa. Es la mano de quien invita a un asado, de quien compra fiambre o simplemente un tostado clásico de jamón y queso. De los que comen un pancho a la salida del trabajo y de los que piden pastel de papa o pasta con salsa a la bolognesa en un restaurante. Es la mano de quien lo permite, del que deja que pase y siga pasando. Del que piensa que es difícil, del que no hace nada para que deje de pasar. A los animales los asesinan porque del otro lado alguien los consume. Si no hay quien pague, nadie aprieta el gatillo", manifestó.

Pero hubo quienes tomaron a mal sus palabras y comenzaron a enviarle mensajes privados con fuertes cuestionamientos y agresiones como "Qué rompe pelo..." o "Pero cerrá el ort... pedazo de pu... y dejanos comer lo que queramos". Cansada de las agresiones, la novia de Coti Sorokin le respondió a los haters que un fuerte exabrupto.

La joven grabó una historia de Instagram en la que disparó: "Hoy ando con pocas pulgas. Así que quiero decirle a todos los carnívoros que me responden las historias que yo subo en defensa de los animales, que se pueden ir buen todos a la m… Y que me re chu... tres huevos los comentarios que me hacen".

Fuente: DiarioShow.