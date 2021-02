Derretite: "Abrojito" Demichelis cumplió 4 años y Camilo le propuso ser amigos

domingo, 21 de febrero de 2021 15:34

La simpática y talentosa Emma "Abrojito" Demichelis cumple 4 años este domingo y está más que feliz. No sólo por el amor de su familia y sus fans que aman sus puestas en escena de canciones, sino por su naturalidad ante la cámara. Entre sus admiradores está nada más y nada menos que el cantante Camilo Echeverry, que quedó impactado por la performance de la pequeñita de su tema "Ropa cara".

Por eso, la grabó un saludo especial y ella se derritió de amor. "Abrojito, ¿cómo estás? Abrojito, ¡feliz cumpleaños! Cuatro años son muchos años. Imagínate cuando tengas 6 o cuando tengas 8. Yo tengo un problema grave, Abrojito y es que yo quiero ser tu amigo... como muy cercano a tí. Pero no sé cómo hacer eso. Cuándo nos podemos ver, cuándo nos podemos dar un abrazo, cuándo vamos a cantar juntos, cuándo vamos a bailar juntos. Eso a mí me haría mucha ilusión", dijo el cantante de "Bebé" y "Tutu".

"Entonces, decirte eso: que yo te ofrezco como un regalito mi amistad pero tú me tienes que ofrecer tu amistad a cambio. Como un regalito yo te doy a tí, tú me das un regalito a mí. ¿Qué opinas de eso, Abrojito? Te mando un beso gigante y me voy a tomar el atrevimiento de decirte que TE QUIERO", expresó dulcemente el compositor y esposo de Eva Luna Montaner.

Evangelina grabó a Abrojito cuando vio en un TV el mensaje e inmediatamente gritó encantada: "¡Camilo! ¡Me habla a mí!" En shock por el mensaje que vio varias veces, la pequeña acomodó su corona y su bijou y señaló "¡quiero ir! Me muero, me muero. ¡Quiere ser mi amigo!".

"Camilo, yo te regalo mi corazón, mi amistad, mi muñeca y todo, todo, todo. Quiero que vengas acá. Te quiero ver, jugar contigo. Quiero hacer todo contigo y te quiero un montón. Y quiero que vengas acá y voy a ir ahí cuando se termine el coronavirus", le respondió. ¡Morfable!

Evangelina, además compartió algunas fotos familiares de "la alegría del hogar" y la regalona de sus hermanos: