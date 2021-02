"No me sentí solo": la cuenta pendiente que Nico Peralta saldó en Córdoba

sábado, 20 de febrero de 2021 00:00

Nico Peralta, sin dudas, está conectado con sus raíces. Ama a su familia y siempre que puede, resalta el ejemplo que le dejaron sus abuelos. En sus vacaciones en Carlos Paz, las anécdotas no podían estar ausentes.

"A este diquecito venía de chico con mi abuelo. Verano tras verano, siempre en familia y si bien estábamos todos, mi recuerdo se dispara directo a mi abuelo Tata. ¡Cómo amaba Carlos Paz!", comenzó su relato el panelista de "Cortá por Lozano".

"Un año, ya de adolescente, viajé yo solo con mis abuelos Chocha y Tata. Compartíamos la misma habitación del hotel (no saben lo que roncaban ellos, Diosito, eran una orquesta a la noche) y de día íbamos siempre al río. Pero no a cualquier río: al Diquecito.

Hoy nadé un largo rato y no me sentí solo: estaba el Tata en cada pensamiento. ¿Ahora entienden por qué me gusta tanto Córdoba?", destacó.

Chocha es la abuela con la que Nico tiene una relación de amor inigualable. Ella ama verlo en TV y disfruta cada vez que se ven, porque él le lleva todos los gustos. ¡Qué hermoso!

Son todas mentiras

Envuelta, de un tiempo a esta parte, por los rumores y los cambios en su panel, Vero Lozano salió a desmentir fuertemente que uno de los integrantes de su ciclo deja su lugar en el sillón.

"No se va. Son puras mentiras. Leí y escuché rumores por ahí pero sigue en el ciclo", señaló este jueves y con ello, se refirió a Diego Ramos, uno de sus grandes amigos que se sumó al programa cuando Tamara Pettinato salió de vacaciones. Semanas después, se supo que la habían desvinculado del ciclo y Ramos terminó el 2020. Al iniciar el nuevo año, confirmaron su continuidad.

"Yo vine varias veces como invitado al programa", señaló él mientras charlaban sobre los 1000 programas que "Cortá por Lozano" cumplirá el próximo lunes. "Hacíamos casting sábana con él", bromeó Vero. Así las cosas, el festejo la encontrará a Vero con dos de sus panelistas históricos (Mauro Szeta y Paola Juárez), los intermedios (Costa y Nico Peralta (de vacaciones)) y los nuevos Belu Lucius, el embajador Marcelo Polino y Diego Ramos a los que se suma el Dr. Tartaglione.

Para la emisión se esperan grandes sorpresas y también, toda la previa de la segunda edición de Masterchef Celebrity que comenzará a la noche. ¡Qué intriga!