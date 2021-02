"Nadie podía tener fantasías conmigo": las impensadas confesiones de Soledad Pastorutti

sábado, 20 de febrero de 2021 10:06

Soledad Pastorutti la rompió en "Los Mammones", el programa de Jey Mammon que se emite por América, al responder con picardía a las preguntas del Ping Pong. En el cierre, la música fue protagonista.

Tenía que elegir entre dos opciones y en una de las preguntas, la Gringa debía quedarse con Abel Pintos o con Luciano Pereyra. "¡Qué guacho que sos!" disparó e inmediatamente agregó pícara, "depende para qué". Sole confesó que "los amo a los dos. Es más, tengo el deseo de que algún día hagamos los tres juntos algo... en música".

Sobre sus películas, la cantante eligió "Soledad y Larguirucho" y expresó que "está en el ranking entre las 10 peores películas de Argentina. Hay unos haters ahora que se ponen a ver películas y te comentan. Hay dos pibitos de acá que los quiero contactar. Si ustedes están viendo a Jey Mammón, yo les quiero ver la cara. Los espero". ¡Se picó!

En el segmento de "24 preguntas", Jey consultó si su esposo Jeremías reaccionó con celos cuando ella besaba a Guido Kaczka en "Rincón de luz". Al elegir "Sí", ella comentó que: "en realidad, fue con mi abuelo que no entendía un carajo y me decía: ¿no te conforma el Audoglio? Y el verdulero le preguntaba: "¿qué le pasa a su nieta?". En mi época de juventud parecía que nadie podía tener una fantasía conmigo".

Sobre si busca "el varoncito", fue categórica: "no, pero seguimos practicando". Entre otras confesiones, la Gringa señaló que no iría a Masterchef Celebrity a participar ("lo mandaría a Jere que cocina mejor que yo; no podría concinar bajo presión"); que el mural que le hicieron en Arequito sí se parece a ella y no a Valeria Lynch.

La multa

La cantante reconoció que tuvo varios episodios de anécdotas y de enojos con policías, el más reciente en Córdoba.

"Me peleé el otro día con un policía, mal. Fue una cosa rarísima. El tipo me cobró una multa porque dice que mi vehículo es para transporte de pasajeros, entonces no puede ir a 130 sino a 110 km. por hora. ¡Y no reconocía el carnet de conducir de Santa Fe! Escuchame, si me lo dan y me dicen que puedo manejar, es porque lo puedo hacer. Me calenté tanto que me dice: "buen día" y le respondí: "ya me lo cagaste al día".

Sobre otra historia, Soledad recordó cuando se quedó "enterrada" en un médano de Pinamar en un vehículo en el que iba con sus amigas. "Llegó el amanecer y vino la policía. Charlaron un montón con nosotras y no hablaba porque con la voz me reconocen. Y el hombre me dice, después de tres horas de conversación: "vos tenés asegurado trabajo porque sos igualita a Soledad".