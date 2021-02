El llanto de Rodolfo Barili: "nunca le tuve miedo a la muerte"

sábado, 20 de febrero de 2021 01:43

Con lágrimas en los ojos y un rollo de papel al lado del asiento, porque sabía que podía llegar a llorar, Rodolfo Barili accedió a una nota con Tomas Dente para "Vino para vos" (KZO). El conductor de Telefe Noticias se mostró muy emocionado y no ocultó las lágrimas cuando quiso llorar.

El periodista, de larga trayectoria, recordó su infancia, el pueblo en el que nació y hasta el "banco en el que debutó". "Este banco es imposible de explicar. Este banco fue mi debut sexual. No habían en Rauch hoteles alojamientos. Se hacía donde se podía. Lo mirás a la distancia y decis, Dios mio", recodó entre risas y nostalgias.

Pero la emoción llegó cuando vio primero a su madre a quien definió como una persona llena de "coraje" y que decidió separarse en una sociedad donde no existía el divorcio. "Mi vieja nos crió siendo mamá y papá, cuando todavía no se sabía cómo se hacía para ser mamá y papá, cuando no se sabía de psicología y era más complicado que hoy", destacó señalando que las clases de educación sexual se las dio precisamente ella para cuidarlo.

"Yo amo a la gorda. Los gestos de amor a mi madre y mi hermana, me salvaron la vida", señaló destacando que en la casa hubo escasés pero su madre nunca lo hizo notar y siempre hubo festejo y contención.

Y luego fueron sus hijos, Dante (17) y Benicio (14), los que lograron que las lágrimas brotaran. Fue después de que vio en la pantalla a los niños enviando un mensaje para él.

“¡Hola, pa! Grabamos este video juntos porque nos da algo de vergüenza, pero así lo estamos llevando bien: estábamos pensando que el año pasado fue bastante malo en todos los sentidos, en todo el mundo”, comenzó diciendo uno de sus hijos.

“Pero para nosotros fue bueno porque pudimos estar muchísimo tiempo con vos, compartimos mucho con vos: pudimos ver muchas series, películas y charlar mucho, aprendimos a convivir juntos en Buenos Aires... Y fue muy divertido todos los días. ¡Te amamos, pa!”, agregó el otro hijo.

Al escucharlos, los ojos de Barili se pusieron brillantes y las lágrimas se corrieron por su mejilla. “Cuando el ‘te amamos’ sale de ellos es”, dijo con la voz quebrada y agregó: "Son hijos, pero son personas. Vuelan. Aprendí que en la vida hay que darles los elementos para que ellos puedan volar, puedan ser libres, puedan ser felices. Y que lo que abracen, lo abracen con pasión. Que dejen la vida en cada jugada. La pasión es, como digo yo, la sal para las papas fritas. Son papas fritas, pero tienen otro sabor”.

Luego agregó: “A veces siento que solo vine acá por ellos. Nunca le tuve miedo a la muerte, siempre decía ‘si me agarra ahora que macana porque me quedan unos cuantos proyectos que hacer’. Y cuando nacieron ellos dije ‘me tengo que quedar acá, dejar de fumar, ir al gimnasio’ porque tengo que acompañarlos al costado. Yo estoy acá. Que la vida vaya y trate de acompañarlos y estar ahí en este mundo frágil”.