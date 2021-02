Darío Barassi, reemplazado en 100 Argentinos Dicen: "volveremos con todo"

martes, 2 de febrero de 2021 11:36

El jueves pasado, Darío Barassi confirmó que tiene coronavirus y que le toca transitar días de aislamiento con su mujer y su hija pero sin síntomas graves ni complicados. En las últimas horas confirmó que se quedó sin olfato pero que el gusto aún no lo conserva.

Refugiado en su casa, donde comparte el tiempo 100% en familia, el actor sanjuanino no siguió grabando programas de 100 Argentinos Dicen pero hay varias ediciones ya grabadas por protocolo. Sin embargo ya se está por terminar esta reserva y por eso desde la producción ya confirmaron su reemplazo.

Se trata de Monchi Balestra quien estuvo al frente de este ciclo en su primera edición que se emitió por El Trece entre 2004 y 2005. Al respecto, el mismo Barassi recurrió a su historia de Instagram para referirse a este reemplazo y anunció que volverá en pocos días.

"Gracias por el aguante, buena onda que me tiran todo el tiempo, gracias por hacer el aguante al programa. Queda un par de capítulos más grabados. Tenemos un pregrabado que es muy cerca a la fecha aire, por protocolo covid había que tenerlo", señaló en la red social.

Con una remera blanca y un aspecto un poco desalineado, el conductor señaló que viene "evolucionando bien". "Pronto podré volver a grabar. El reemplazo será Monchi Balestra que es conductor original del ciclo. Van a haber un par de programas conducidos por Monchi y luego volveremos con todo, un poco cansado y sin olfato", destacó.

Hace unos días, Darío explicó lo que viene atravesando en Nosotros a la mañana (El Trece). "Evidentemente no me cuidé lo suficiente y acá, las consecuencias. Estoy con un poco de rabia y angustia. Me enoja la situación porque, obviamente, me lo agarré laburando", señaló.

Luego destacó que la enfermedad la viene transitando "como si fuera una gripe fuerte y, por momentos, estoy más volteado. Pero estoy dentro de los parámetros normales de covid".

Por su parte, Balestra agradeció al canal haber pensado en él para reemplazar a Barassi. "Para mí, que me hayan llamado es un orgullo. Está bueno que me tengan en cuenta tanto el canal como la producción", señaló en La Nación.