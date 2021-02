"Siempre estaré ahí": el romántico saludo de cumpleaños de Wanda a Mauro Icardi

viernes, 19 de febrero de 2021 00:00

Mauro Icardi cumple 28 años y Wanda Nara (34) le dedicó un romántico posteo en Instagram. Ambos recostados; él sobre el hombro de ella y con los ojos cerrados, se mostraron de "entre casa", sin maquillaje ni "ropa cara"; disfrutando la intimidad de su casa que comparte con 5 hijos (3 de Wanda con Maxi López y 2 de la pareja, las bellas Francesca e Isabella).

"10 cumpleaños juntos , y muchos sueños cumplidos y otros tantos por cumplir .. sos de esas personas que merecen mas de tres deseos y yo siempre estare ahi tratando de darte todo lo que pueda y mas para hacerte feliz ... Feliz cumple @mauroicardi Te amo", escribió ella y derritió a más de un seguidor.

Mauro y Wanda comenzaron su romance de manera escandalosa ya que, pese a los rumores de infidelidades de Maxi López, esposo de la rubia, se generó la "icardiada". Es que el joven y Maxi eran amigos y pese a eso, el romance pudo más. Aunque públicamente no se apostaba mucho por ellos, son tal para cual.

Wanda es ahora la manager de Mauro y negocia no sólo su carrera futbolística sino jugosos contratos millonarios de publicidades. Su imagen está más que cotizada y si trabajan en pareja, aún más. ¿Ya pasaron 10 años de amor? Quién diría...

San Valentín hot

Wanda Nara comparte todo tipo de detalles de su vida privada y por ello recibe tanto amor como odio de sus seguidores. En la víspera de San Valentín, la rubia se mostró en un conjunto de ropa interior rosa y reflexionó sobre las críticas.

"Cada cuerpo de la mujer vive una revolución diferente, mi cuerpo vivió 5 embarazos, 5 cesareas y aunque podría permitírmelo no tengo ninguna extensión de piel ,ninguna lipo. Esperé... bajé 5 veces de peso, escuché críticas y más críticas (casi siempre de mujeres). Cada cuerpo es distinto, cada mujer elige qué hacer con su estética... apruebo todo lo que nos haga sentir mejor", comenzó su dedicatoria.

Finalmente, les dedicó un feliz día del amor a quienes la aman y la odian. "Nunca me lastiman las criticas, todas somos diferentes, todas somos especiales y siempre hay una con el cuerpo más duro, más flaco... lo que me diferencia es mi personalidad, mi seguridad, eso no lo cambia un filtro, un cirujano y ningún retoque... muchos miran el exterior y no se dan cuenta que lo que realmente enamora perdidamente es la personalidad, esa te gana o te pierde para siempre. Buen San Valentín a todos", sentenció.