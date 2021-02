Regina, la hija de la Sole, cumplió 8 años y su mamá le envió un tierno mensaje

viernes, 19 de febrero de 2021 09:20

El 19 de febrero de 2013, Regina llegó a la vida de la familia Pastorutti y llenó de alegría el hogar. Este viernes, la pequeña cumple 8 años y su mamá le envió un tierno mensaje a través de las redes sociales. La nena es la menor de las 2 hijas que tuvo la cantante con Jeremías Agoglio. Su otra hija es Antonia que tiene 10 años de edad.

En esta fecha tan especial, La Sole le dedicó un mensaje a través de Instagram donde compartió 6 fotos con unas líneas expresando que la ama "con locura". Entre las fotos que publicó se ve a la nena en todo el proceso de su vida, desde que era bebé y hasta la actualidad. En ese recorrido, se la ve con una guitarra y cantando.

"Feliz cumpleaños para la chiquita de mamá!!! Te amo con locura!!! Regina, la música de mi vida", escribió en el posteo que subió en la madrugada y que cosechó más de 9 mil Me Gusta y cientos de saludos.

La pequeña Regina Audoglio nació por cesárea en el Sanatorio de la Mujer, en Rosario, y pesó 2,985 kilos. Según indicaban las crónicas de aquel entonces, la melodía, suave en la voz inconfundible de su madre, podía escucharse desde los pasillos. "Llenas el mundo, vienes y vas, dueña de toda felicidad. / Como un pequeño huracán tu vas llenándome de felicidad", se la escuchaba cantarle.

"Con dos chicos, tenés la energía dividida y llegás a un punto donde dejás que las cosas fluyan… ¡Y las cosas fluyen! Con Regina no tuve ningún problema en el posparto y eso se reflejó en que pude continuar con mi trabajo. Además, me tocó una beba muy dócil: ella duerme y come, no es demandante", dijo por aquel entonces la cantante a la prensa nacional.

La nueva integrante de la familia

Con una tierna foto, este martes en la tarde, Natalia Pastorutti anunció en las redes sociales que llegó al mundo Salvador. El bebé es el segundo de la pareja que conforma con Andrés Manini. El primer hijo de ambos fue Pascual, que nació en el 2016.

La alegría la compartió en su cuenta de Instagram donde difundió una foto en la que sólo se pudo ver su mano y la boquita. Junto a la imagen publicó unas breves palabras destinadas transmitiendo tranquilidad a todos de que estaban ambos bien. Además agradeció a Dios que todo salió bien.

"Salvador!! Llego a nuestra familia! El milagro de la vida es maravilloso! Gracias a Dios todo esta bien! Gracias por los saludos!!! Felices de esta nueva llegada!!", escribió en Instagram donde luego le llovieron los mensajes de sus seguidores pero también de su familia y amigos.

Una de las primeras en reaccionar fue su hermana, Soledad Pastorutti, quien publicó al pie del posteo un mensaje y luego compartió la foto en su historia de Instagram.

"Bienvenido Salvi hermoso!!! Recién te conocemos y te amamos toda la vida!!!", escribió la cantante oriunda de Arequito quien en la historia publicó con la foto el mensaje de "Bienvenido Salvador". El mensaje generó la reacción de sus fans que saludaron a la tía y destacaron lo orgullosa que se vio en el posteo.