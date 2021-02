Flor Torrente, destrozada: "hablo y lloro, bánquenme en las malas"

viernes, 19 de febrero de 2021 17:01

Con la misma pasión con la que habló de su lucha, Flor Torrente despidió a Kung Fu, su perro que luchó contra un agresivo cáncer y lamentablemente falleció. Con lágrimas en los ojos, grabó un mensaje en Historias de Instagram para compartir su mal momento y agradecer el apoyo en estos días.

"Día difícil. Además de agradecerle a la familia y a los amigos por todo el amor y el acompañamiento y el cariño y los abrazos a distancia... me cuesta un montón hablar. Hablo y lloro, hablo y lloro, pero bueno bánquenme. Así como nos seguimos en las buenas, nos seguimos en las tristes, en las felices y en todas", señaló. Flor agradeció también "infinitamente y de todo corazón a quienes nos ayudaron, acompañaron, guiaron y ayudaron", en especial al equipo médico y veterinario y a quienes favorecieron que Kung Fu llegara a sus vidas.

En el extenso posteo del adiós, Torrente describió la historia de Kung Fu: "Hace 7 meses exactos sucedió un #MeetCute . Se preguntaran que es. Es lo que sucede en las películas cuando los protagonistas se encuentran mágicamente. Eso sucedió con nosotros 5: #KungFu #Roma y #Yo llegamos al encuentro de papá y #Mometito para formar esta hermosa familia. No sabíamos muy bien que estaba sucediendo, pero teníamos la certeza de que estaba bien, y que nuestro instinto decia que teníamos que estar todos juntxs y darnos mucho amor".

Y siguió: "Gordo, foca, lagarto, cucarachero, que decirte que no sepas. Me enseñaste tantas cosas en tan poco tiempo. El amor mas puro, la compañía , las miradas profundas, el juego, los abrazos, los ronquidos, los pedos ( jajajaja), nos dejabas sin aire .

Tus pelotas, no sabes lo que es el altar, están todas ahí venerándote. No te voy a negar que estoy triste, que te voy a extrañar, Todoooo el tiempo. Mientras cocino, cuando regábamos el pasto, cuando me acompañabas a bañarme, cuando jugábamos con tus pelotas y descubrimos que eras el Messi de los perros. Ay gordo hermoso, sos tan especial, tan lleno de amor, gracias por tus eternas miradas y por enseñarme una nueva forma de amar. Y sabés que soy la mas feliz de mundo".



Además, dio un mensaje de amor especial: "Bb @guiiidox, sos el padre perruno mas presente, amoroso, atento, cariñoso y responsable que jamás alguien vio. Sabe que el gordo está mas que agradecido de la vida que nos regalamos. Te amo, nos amo y siempre estarás en todo nuestro ser y en cada rincón. Besos eternosss fuuuuuuuu. Eternamente agradecida de encontrarte en esta vida, nos vemos en las próximas gordo y jugaremos todos juntos con tus pelotas".

Una dura enfermedad

"Ayer fue un día hermoso pero bastante difícil también porque le descubrimos una metástasis. No está pudiendo caminar", relató en el video donde se la ve recostada boca abajo y hablando directo a la cámara con su mascota a pocos metros.

"Vamos a atacarlo con todo lo que podamos y también vamos a darle todo el amor que tenemos y más. Así que manden buena vibra", agregó al momento de cerrar el mensaje en el que dejó al descubierto, en el tono de voz, su pesar.

Este martes, Flor compartió un divertido video con él donde se ve cómo juega pese a toda la situación. En las imágenes, el perro recibe la pelota y se la devuelve al mejor estilo voley.

"Kung Fu, el perrito más hermoso de este universo", escribió junto a las imágenes. Junto al video compartió un extenso texto en el que explica quién es ese "gordito" que tanto quiere y cómo pese a todo le pone muchas ganas para vivir y ser feliz.

El posteo se titula “El Gordo y su pelota de amor" y en éste relata que "este perrito hermoso que ven, sigue transitando su cancer, pero siempre con felicidad, siempre con su pelota, haciendonos reir y llenandonos de alegría".

"Nada lo frena, su cancer es grado 3, de esos que pegan piñas para todos lados, que hoy arrananca abajo y al otro dia esta arriba. Este bb que ven jugando feliz, hace dos dias gritaba de dolor y tiene dos pelotas en los ganglios que no lo dejan caminar bien. Pero aca esta, lleno de amor, escuchando mantras todos los días, lleno de besos y abrazos, escuchando cada segundo que lo aman, y siempre saltando a buscar su pelota", describió en Instagram.