"Lo intento": Eugenia Tobal conmovió al hablar de su maternidad

Eugenia Tobal es una mamá dedicada al 100% a Ema, su bebé que colma sus días y la impulsa a buscar las mejores alternativas para alimentarla, practicando recetas saludables; adaptando distintos espacios de su casa y ahora, disfruta del caminar de su pequeña, que ama a los perros.

En su Instagram tomó parte de un texto de Rachel Marie Martin con el que se siente reflejada en el rol más importante y esperado: “A veces me siento como la mejor mamá de todas. A veces siento que soy la peor. A veces me siento abrumada. A veces siento que estoy en la cima del mundo. A veces me equivoco y tengo malos días. A veces tengo días increíbles de Mujer Maravilla. A veces pierdo la paciencia. A veces estoy tranquila y relajada. A veces me preocupa si soy una buena madre. A veces sé que soy una buena madre".





Y para cerrar, expresó: "Pero a pesar de todo eso, lo intento, amo fuerte y estoy presente todo el tiempo para esta niña que me llama mamá. (Este último fragmento lo adapte a mí)"



Sus seguidores compartieron lo acertado de su posteo y halagaron las bellas fotos de ambas que irradian amor del bueno. Antes, Eugenia compartió un breve video que muestra a Ema, que hace poco aprendió a caminar solita, pasear a uno de sus perros. Lo que se hereda...

"No entiendo la maldad"

Eugenia Tobal tiene mucha actividad en su Instagram donde no sólo comparte momentos de su vida como mamá de Ema sino que también sus incursiones en decoración del hogar, diseño y restauración de muebles y espacios y tips de cocina. Ha formado una verdadera comunidad con la que interactúa en positivo hasta que le tocó vivir el lado B de los "influencers".

Aparentemente, todo explotó con la compra de un colchón que Eugenia confesó, había realizado "como impulso" ya que a la hora del descanso no le funcionó. Ella contó a sus seguidores que debería haber apostado a su marca de siempre y la arrobó. Habría comenzado una seguidilla de mensajes en los que se la señaló por tratar de obtener canjes, atentando contra lo que ella siempre construyó en sus intervenciones en la red: compartir información de manera honesta.

Esto le molestó mucho e hizo su descargo junto a un video en el que se la ve disfrutando su nuevo sommier. "Ahora sí!!!! Les comparto este posteo porque me encanta y estoy chocha con esta compra. La verdad, no tengo que estar explicando en qué gasto mi plata, en que no, si me hacen descuento, si es un regalo o un “canje” como a algunas les molesta. En mi casa me enseñaron a decir gracias. A ser agradecida cuando recibo gentileza y amabilidad. Con este posteo le digo gracias a @rosen_argentina por la gentileza de ponerse en contacto conmigo cuando supieron de mi compra fallida. Gracias por la amabilidad, el asesoramiento, la rapidez en la entrega sabiendo mi necesidad y gracias por el descuento también", destacó Eugenia.

Y siguió: "no termino de entender la maldad, la envidia y la agresión con que algunas, en su mayoría mujeres (por suerte muy pocas en mi cuenta) se manejan. Evidentemente no se ha aprendido nada... me entristece que se siga poniendo el ojo maldito y agresivo para con el projimo. Cuánto más constructivo y evolutivo sería ser más contemplativo, amable, generoso, amoroso. Cuánto mejor personas seríamos sin juzgar, agredir, envidiar a los demás. Cuánto más felices también. A los que les moleste mis posteos, pueden no seguirme más. A quienes si... les digo. Gracias a ustedes".

Antes, este domingo había hecho otro posteo para mostrar su enojo y recibió apoyo de quienes sí la siguen por empatía.