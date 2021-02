Karina Gao, tras salir del coma: "de vuelta a la vida"

jueves, 18 de febrero de 2021 15:04

Finalmente este miércoles, Karina Gao pasó a una sala común después de una intensa lucha contra el coronavirus en Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi. La chef de Flor de Equipo había contraído la enfermedad y su estado se mantuvo muy en reserva en su familia. Por eso sus seguidores vivieron el proceso con mucha incertidumbre y tristeza.

Gao estuvo 12 días internada en cuidados Intensivos y había sido inducida al coma farmacológico para poder intubarla y poder combatir la afección respiratoria que tenía. Tras recuperarse, este jueves se comunicó con sus compañeros de Flor de Equipo a través del grupo de whatsapp y la alegría desbordó a todos.

"Hola equipo. Estoy de vuelta a la vida humano jajajaja", escribió con el humor que la caracteriza y sorprendiendo a todos sus compañeros que esta mañana mostraron el mensaje y expresaron lo que sintieron al leerlo.

“¿No les pasó que cuando apareció en el chat no lo podían creer?”, preguntó Marcelo Polino a sus compañeros expresando lo que sintió al leerla.

Luego Flor agregó: “ay Kari hermosa pedimos tanto por vos se me caen las lágrimas”.

Desde la cuenta oficial de Instagram de la cocinera, habían escrito ayer: “¡Hola, gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar que Kari ¡ya salió del coma inducido!”.

Luego señalaron que tanto ella como "Bebu 3 se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo". Vale destacar que la cocinera está embarazada y se temía por el estado de salud de ambos cuando se conoció que se había contagiado con coronavirus.

Su cuadro respiratorio se complicó al punto de que necesitó ser intubada el pasado 5 de febrero y por aquel entonces, la propia Karina había escrito en Instagram: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”.