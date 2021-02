"Escracharon" a Sol Pérez en Masterchef: "¡me quiero morir!"

jueves, 18 de febrero de 2021 08:32

Sol Pérez es sin dudas una de las figuras de Masterchef Celebrity que dará que hablar en la segunda edición del certamen que comienza el próximo lunes por Telefe. La modelo promete lucirse en la competencia desafiándose a sí misma como objetivo. Sin embargo en las últimas horas una imagen terminó dejándola como centro de la risa de muchos, incluso de ella misma.

Es que el sitio del programa en Instagram difundió una imagen donde se la ve en una situación incómoda en la cocina. En función de lo que se ve, ella está apagando el fuego que se inició en una de las hornallas y para eso usó un vaso con agua. La cara de desesperación es la que quedó plasmada en la postal en 3D que fue subida a la red social y generó la reacción de ella.

"Acabo de ver un tremendo video y no puedo parar de reír. Ees muy divertido, dejen su comentario", comenzó expresando la rubia en la historia de Instagram. Luego se refiere a su expresión en dicha situación: "explicame por qué la cara, no no ... me quiero morir, ¡qué me pasa, tan grave!".

Hace unos días, Sol Pérez contó por qué eligió sumarse al certamen y cómo se prepara para salir al aire con la competencia. "Lo que más me motivó a formar parte de Masterchef fue el desafío que presenta el programa, no verme en ese rol que va a ser nuevo para mi, el desafío y aprender cosas nuevas", comenzó expresando.

Además señaló que lo que más la "entusiasma es competir pero competir contra mi misma, el desafiarme a superarme, a aprender, sorprenderme. No pasa tanto por el lado de competir contra el otro sino conmigo misma".

Finalmente adelantó que se prepara "con muchos nervios" e incluso "miedo" pero "muchas veces el miedo juega a favor porque lo pone a uno en una situación donde se desarrolla de una manera". "El verse en esa situación distinta, tener que resolver problemas. Tengo muchas ganas de arrancar, poner todo y que salga lo mejor de mi", finalizó.