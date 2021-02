Diego Leuco confesó con quién duerme todos los días

jueves, 18 de febrero de 2021 12:32

Diego Leuco se encuentra en un importante momento de su vida. El periodista comenzó este miércoles la conducción de Telenoche (El Trece) con Luciana Geuna y le dio un aire fresco al informativo. La apuesta cuenta con las columnas o segmentos de Jorge Lanata, Nelson Castro, Daniel Malnatti, Martin Ciccioli y Mario Markic, entre otras figuras.

Este jueves, tras la repercusión alcanzada por el viraje que dio el noticiero, Diego y Luciana accedieron a una nota con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana. Allí entre otros temas, él confesó cómo vive este momento y si tiene el corazón conquistado o sigue solo.

"Estoy solo, pero estoy como para estar con alguien. Estoy divino", aseguró entre risas y luego aclaró que para él, su trabajo "es una prioridad" pero a "los 31 años estoy calmado, tranquilo" y por eso se permite pensar en la posibilidad de buscar una pareja estable.

"La familia es algo que deseo muchísimo, me encantaría ser padre", aseguró destacando que por ahora no está en los planes porque está solo. Luego destacó una situación que vivió cuando fue a hacer un móvil desde la casa de Luciana Geuna: "la ví con sus hijos y dije 'guau, me encantaría'. Pero hoy lo veo lejos porque todavía no encontré a la persona".

En este contexto aseguró que siente "que es un momento que me gustaría" vivir pero que va despacio y disfrutando el momento que le toca atravesar.

Al inicio de la nota, Leuco llevó a su falda a quien hoy es su amor: Simba. Se trata de un perro que tiene un año y medio de vida y que vive a pleno en su casa. "Él duerme conmigo, en la cama. Lo adoro", confesó el periodista dandole un beso y luego dejándolo que siguiera jugando.