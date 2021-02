"Bebu 3": la imagen más esperada de Karina Gao, tras salir del coma por COVID

jueves, 18 de febrero de 2021 19:00

Este miércoles, se conoció la mejor noticia después de 10 días de incertidumbre y esperanza. Karina Gao, la chef de "Flor de Equipo" e instagramer salió del coma farmacológico al que fue sometida como parte del tratamiento por coronavirus. Su caso, poco frecuente en embarazadas, se complicó y al no poder respirar por sus propios medios y tener una gestación de 6 meses, llevó a su equipo médico a tomar la delicada decisión.

Rodeada del amor de sus seguidores desde hace años en la red social y de sus colegas y compañeros de Mon Petit Glouton, su emprendimiento, decidió compartir una historia en Instagram en la que se ve su panza y un estetoscopio sobre ella, manipulado por su obstetra. "Un saludito de Bebu 3 a esta comunidad!!", escribió.

Sin duda, una imagen más que esperada y llena de todo lo que Karina transmite: Vitalidad. Tras recuperarse, este jueves se comunicó con sus compañeros de Flor de Equipo a través del grupo de whatsapp y la alegría desbordó a todos.

"Hola equipo. Estoy de vuelta a la vida humano jajajaja", escribió con el humor que la caracteriza y sorprendiendo a todos sus compañeros que esta mañana mostraron el mensaje y expresaron lo que sintieron al leerlo.

“¿No les pasó que cuando apareció en el chat no lo podían creer?”, preguntó Marcelo Polino a sus compañeros expresando lo que sintió al leerla.

Luego Flor agregó: “ay Kari hermosa pedimos tanto por vos se me caen las lágrimas”.

Su cuadro respiratorio se complicó al punto de que necesitó ser intubada el pasado 5 de febrero y por aquel entonces, la propia Karina había escrito en Instagram: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”.