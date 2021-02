¡Buena noticia! la cocinera Karina Gao salió de Terapia Intensiva

miércoles, 17 de febrero de 2021 21:42

Finalmente, y tras 12 días de internación, Karina Gao fue trasladada a una habitación común. La cocinera de Flor de Equipo (Telefe) se encontraba en coma farmacológico con covid en el área de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi. Pero su recuperación que se dio de manera progresiva en los últimos días permitió pasarla a una sala común.

Así lo confirmaron desde la cuenta oficial de Instagram de la cocinera, desde donde destacaron que ya no sigue con coma inducido. El posteo señala: desde la cuenta oficial de Instagram de la cocinera y replicada por Fernanda Iglesias, compañera del ciclo de Florencia Peña. “¡Hola, gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar que Kari ¡ya salió del coma inducido!”.

Luego señalaron que tanto ella como "Bebu 3 se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo". Vale destacar que la cocinera está embarazada y se temía por el estado de salud de ambos cuando se conoció que se había contagiado con coronavirus.

Su cuadro respiratorio se complicó al punto de que necesitó ser intubada el pasado 5 de febrero y por aquel entonces, la propia Karina había escrito en Instagram: “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa. Les voy a pedir el último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”.

Si bien la información de su estado de salud fue muy hermética, ya que su familia prefirió mantener la reserva del caso, en las últimas horas su compañera del programa, Nancy Pazos, había adelantado que estaba mejor.

La influencer de 36 años está casada con el francés Dominique Croce, alias El Franchute, a quien conoció cuando fue a hacer un Master en Management en HEC París, Francia. Y ambos tienen, además del bebé en camino, dos hijos gemelos. Todos ellos se contagiaron de un cepa del virus que, según explicaron, sería “bastante compleja”, por lo que el hombre y uno de los chicos pasaron algunos días con alta temperatura.