Cae reveló el cambio estratégico de Masterchef Celebrity 2

martes, 16 de febrero de 2021 00:23

Comenzó la cuenta regresiva para el inicio de Masterchef Celebrity 2. El próximo lunes 22 de febrero será el gran debut de la segunda edición del reality de cocina que conquistó el rating en el 2020 y que pretende hacer lo mismo en el corriente año.

Con famosos que se las traen por sus personalidades fuertes y polémicas, para esta nueva ocasión ya trascendió que desde la producción aplicarán un cambio estratégico para que los números les jueguen a favor y mantengan entretenido al público desde el principio hasta el final.

Según adelantó el cantante Cae, uno de los participantes del certamen, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis tendrá un difícil trabajo que irá más allá de lo culinario.

"Tiene mucho más juego, azar y la muñeca del cocinero es relativa", adelantó en La Once Diez, por Radio de la Ciudad. El competidor adelantó que le "está dando un estrés brutal" porque implica un ritmo que no estaba acostumbrado, después de un año donde la pandemia relajó a muchos.

"Yo arranqué en modo zen. Dije 'esto no me va a joder, vengo a jugar', pero eso es así si te dejan hacer la receta de la abuela, que no es así", agregó subrayando que "vos vas con tu plato y la consigna es defender el plato, por más que el merengue esté feo. Defiendo el plato a muerte, por más que".

Según Cae, otro cambio que se verá viene de la mano de uno de los miembros del jurado. Es que "Betular en esta temporada te la manda a guardar". "Son 3 personajes súper queribles. Donato te habla en ese acento que te dice desde el humor pero es critico. Germán habla con los ojos, te clava la mirada y te puede hacer una mueca y no te dice si está bien o mal", expresó.

Luego aclaró que ahora Betular no será aquel que se caracterizó en Masterchef Celebrity 1 donde la simpatía estaba en primer lugar. "Damian te decapita, te mete un hachazo en la cabeza", expresó.

Además destacó que "Materchef tiene una gran producción. Este año Telefe hizo una mega producción de comienzo, un trailer que llevó muchas horas y eso hizo que fuera un grupazo súper unido. Después en la final se ve cómo termina todo", destacó.

Finalmente adelantó que "gente que entró al concurso por la ventana, la va a romper. Hay sorpresas, de golpe sorprende y el azar lo favorece".

Carmen Barbieri (que será reemplazada por su estado de salud), Flavia Palmiero, Juanse, Gastón Dalmau, Dani La Chepi, Andrea Rincón, Cae, Candela Vetrano, Fernando Carlos, Daniel Araoz, María O'Donnell, Mariano Dalla Libera, Sol Pérez, Hernán Montenegro, Alex Caniggia, Georgina Barbarossa y Claudia Fontán son los integrantes de la nueva edición. El host digital será el exparticipante Fede Bal, que se quedó con el lugar de Flor Vigna, quien eligió otro proyecto.