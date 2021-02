"Primerizos y llorones": el mejor momento de Samanta Casais, exBake Off Argentina

lunes, 15 de febrero de 2021 18:08

Samanta Casais tuvo su revancha de felicidad. Es que la pastelera que quedó descalificada tras ganar Bake Off Argentina, al comprobarse que no era amateur, siguió adelante en el rubro, consolidando su carrera y ahora, vive el momento más dulce. Es que compartió que está embarazada y la referencia por supuesto tuvo que ver con lo que más le gusta hacer: "Pastelito en el horno".

"Nuestro San Valentín Nuestra mejor manera de arrancar el año sin dudas fue enterarnos que íbamos a ser papás con @los.essenciales No sé imaginan la emoción y la felicidad que nos recorrió el cuerpo! No podemos creerlo todavía pero nuestro bebito va a llegar en 6 meses!!!! Estamos muy ansiosos!!! Recién el mes que viene vamos a saber que es porque todavía es muy chiquitito!", contó.

Además, dio detalles de cómo vivieron los anuncios a sus seres queridos. "Estamos hiper sensibles y es que no es para menos no? Fue hermoso darle la noticia a nuestras familias y amigos, más de uno ni se la esperaba jajaja a muchos los hicimos moquear y nosotros con ellos claro jajaja pues papas primerizos y llorones. Y agregó en alusión a malos momentos que vivió en las instancias finales de Bake Off: "en fin fue una de las más hermosas noticias que pudimos dar. Nuestro bebito viene a llenarnos de amor, dulzura y luz después de tantas tormentas"

"Arranca una etapa hermosa en nuestras vidas que no queríamos dejar de compartir con ustedes que siempre estuvieron con nosotros haciéndonos el aguante y siempre mandandonos mucho amor! Esta es nuestra manera de decirles Feliz San Valentín a todos!!! Porque el amor es todo en esta vida y tiene mil formas que nos hacen bien siempre! Feliz San Valentin a vos mi amor @los.essenciales !!! No hace falta que te diga nada porque todo lo sabes, te amo con todo mi corazón y serás el mejor papá del mundo. Te amamos siempre", cerró.

Recibió muchos saludos de sus seguidores y se destacó el de Damián Pier Basile, quien se quedó con el premio del reality tras la revisión del jurado sobre la carrera de la joven, que incluso había participado en programas de TV.