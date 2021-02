Catherine Fulop reaccionó al enterarse que Oriana Sabatini es bisexual

lunes, 15 de febrero de 2021 15:39

Si hay que ponerle una etiqueta supongo que sí. Con esas palabras, Oriana Sabatini dejó trascender hace unas semanas que es bisexual. La joven cantante y actriz se expresó en ese sentido en su historia de Instagram y eso generó revuelo en los portales de chimentos pero nada se sabía de lo que pensaban sus padres.

Quien salió a dar su punto de vista y expresarse es su mamá Catherine Fulop. La actriz hizo mención a las palabras de su hija en el ciclo Implacables. “Lo que quiere transmitir esta generación, que me parece lindo, es que hablar de género en este momento atrasa”, expresó la venezolana.

“Creo que no se entendió bien. Lo que quiso decir no es que es bisexual porque practica la bisexualidad, que está con Paulo y una chica”, aclaró luego destacando que más allá de lo que puso en las redes sociales, hoy ella está feliz en pareja con el futbolista Paulo Dybala con quien se encuentra residiendo en Europa.

“Ella está enamorada de su pareja, pero no porque sea un hombre, sino porque considera que él es la mejor persona del mundo con la que podría estar en este momento”, destacó.

Las palabras de Oriana se dieron cuando abrió las tradicionales preguntas al público para que los seguidores preguntaran lo que quisiera y ella contestaba. Así fue como frente a la consulta de si era bisexual, ella no tuvo ningún inconveniente en contestar o evadir la duda. “¿Verdadero?”, respondió primero con un signo de interrogación, a lo que añadió: “Si hay que ponerle una etiqueta, supongo que sí”.

Ésta no fue la primera vez que Sabatini se expresa en ese sentido. “No hay nada más lindo en esta vida que ser y sentirse libre. No sé si soy lesbiana o si me gustan las mujeres, si soy bisexual, pero no tendría ningún tipo de prejuicio en torno a eso”, había dicho a Catalina Dlugi para su ciclo radial Agarrate Catalina.